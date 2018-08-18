Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка. С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях. Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит. Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦа кто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць. К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать". Так люди устроены. С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой. Таких трешевых "декораций" еще не было. И тут хохмили по поводу "путенападет". Хотя это был весьма осязаемый фактор. Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.
Согласен, даже на этом форуме загнали пару жирных оленей.
Пока не в Нато и не в ЕС смысл инвештировать в КРН крупные сумы нет. Можна остаться вообще без ничего и драпать с двумя сумками портянок через румынскую границу.
rjkz написав: Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка. С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях. Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит. Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦа кто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць. К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать". Так люди устроены. С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой. Таких трешевых "декораций" еще не было. И тут хохмили по поводу "путенападет". Хотя это был весьма осязаемый фактор. Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.
Согласен, даже на этом форуме загнали пару жирных оленей.
Пока не в Нато и не в ЕС смысл инвештировать в КРН крупные сумы нет. Можна остаться вообще без ничего и драпать с двумя сумками портянок через румынскую границу.
А так и происходит. Жена друга с дочкой в Германию приехали в том в чем были. Благо, помудрее были и инвестировали в развитие своего старшего, который закончил в Германии универ и работает там уже 4 года. Вот к нему и приехали. Но пустые. Папа в ВСУ обороняет Киев. Другие друзья много лет копили на квартиру и (как оказалось) к счастью им так и не хватало успеть за загонялами в ОП. Вот с несколькими десятками куе сейчас тоже в Германии. Папа возит гуманитарку с Запада на Восток. Вообще смотришь на то, что не только в Украине, а к чему мир идет (если кто не видит - это его проблемы), и понимаешь, что ни в одной стране мира сейчас нельзя быть уверенным в стабильности и безопасности. и чем больше возможностей для мобильности оставить, тем в какой-то момент это может спасти жизнь.
rjkz написав: Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка. С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях. Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит. Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦа кто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць. К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать". Так люди устроены. С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой. Таких трешевых "декораций" еще не было. И тут хохмили по поводу "путенападет". Хотя это был весьма осязаемый фактор. Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.
Согласен, даже на этом форуме загнали пару жирных оленей.
Пока не в Нато и не в ЕС смысл инвештировать в КРН крупные сумы нет. Можна остаться вообще без ничего и драпать с двумя сумками портянок через румынскую границу.
А так и происходит. Жена друга с дочкой в Германию приехали в том в чем были. Благо, помудрее были и инвестировали в развитие своего старшего, который закончил в Германии универ и работает там уже 4 года. Вот к нему и приехали. Но пустые. Папа в ВСУ обороняет Киев. Другие друзья много лет копили на квартиру и (как оказалось) к счастью им так и не хватало успеть за загонялами в ОП. Вот с несколькими десятками куе сейчас тоже в Германии. Папа возит гуманитарку с Запада на Восток. Вообще смотришь на то, что не только в Украине, а к чему мир идет (если кто не видит - это его проблемы), и понимаешь, что ни в одной стране мира сейчас нельзя быть уверенным в стабильности и безопасности. и чем больше возможностей для мобильности оставить, тем в какой-то момент это может спасти жизнь.
Мне кажеться Канада и США можно покупать жилье. В Европе на 100% не уверен. Как только США не сможет защищать Европу, бешенные орки вторгнуться. Конечно при нашей жизни мы этого не увидим, но вероятность развития событий есть.
Раньше Англия пробовала гарантировать стабильность на континенте, но Англия уже совсе не та как в 19 и начале 20 века.
Хомякоид написав: Согласен, даже на этом форуме загнали пару жирных оленей.
Пока не в Нато и не в ЕС смысл инвештировать в КРН крупные сумы нет. Можна остаться вообще без ничего и драпать с двумя сумками портянок через румынскую границу.
А так и происходит. Жена друга с дочкой в Германию приехали в том в чем были. Благо, помудрее были и инвестировали в развитие своего старшего, который закончил в Германии универ и работает там уже 4 года. Вот к нему и приехали. Но пустые. Папа в ВСУ обороняет Киев. Другие друзья много лет копили на квартиру и (как оказалось) к счастью им так и не хватало успеть за загонялами в ОП. Вот с несколькими десятками куе сейчас тоже в Германии. Папа возит гуманитарку с Запада на Восток. Вообще смотришь на то, что не только в Украине, а к чему мир идет (если кто не видит - это его проблемы), и понимаешь, что ни в одной стране мира сейчас нельзя быть уверенным в стабильности и безопасности. и чем больше возможностей для мобильности оставить, тем в какой-то момент это может спасти жизнь.
Мне кажеться Канада и США можно покупать жилье. В Европе на 100% не уверен. Как только США не сможет защищать Европу, бешенные орки вторгнуться. Конечно при нашей жизни мы этого не увидим, но вероятность развития событий есть.
Раньше Англия пробовала гарантировать стабильность на континенте, но Англия уже совсе не та как в 19 и начале 20 века.
Не знаю как в Канаде, а в США есть свои внутренние проблемы, которые могут иметь далекоидущие последствия. Пока народ кочует в республиканские штаты. По недвиге как говорят на биржах "сигналы разнонаправленные". Хотя, конечно, на фоне того что происходит в Украине - это самая защищенная территория в мире, отделенная от орды океанами и прикрытая самой сильной армией мира.
Байден вчера подписал указ об увеличении военной помощи Украине. Но главное его послание было не в этом. Он сказал, что война будет долгой. Что это означает? Это означает, что Путин увяз в этой войне по полной и Запад не даст ему выскочить из этой медвежьей ямы. Не имеет значение - захватят они Мариуполь (в Кремле рассчитывают захватить и выйти на переговоры с этих позиций) или нет, российскую армию и российскую экономику уже не отпустят зализывать раны и готовиться к новому раунду. Независимо то того, с какими захваченными территориями РФ выйдет на переговоры с Киевом, санкции с неё не снимут. Даже если Зеленский согласится. Не он их вводил и не ему решать, когда их снимать. При всём огромном к нему уважении. Я может циничную вещь скажу, но Запад ввёл санкции (неся тяжёлые экономические потери) не потому, что испугался за безопасность Украины, а потому, что испугался за себя. И снимут они их тогда и только тогда, когда гарантируют свою безопасность. Ещё одна циничная вещь: Запад на данном этапе жизненно заинтересован в продолжении этой войны. Они окажут почти любую военную, экономическую, политическую помощь, всё что угодно и в любых количествах, кроме собственного участия. Чем сильнее российская армия и российская экономика будет разгромлена, тем лучше для них. Поэтому будут помогать с нарастающей силой. Украина воюет за них и они это прекрасно понимают. Более того, это их устраивает. Так что да, Байден сказал главную вещь - война будет долгой. Не знаю, понимают ли это в Кремле или думают, что вот уничтожат Мариуполь и всё. Имеющимися в Украине силами Россия не сможет обеспечить долгую войну. А это значит, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что Кремль пойдёт на мобилизацию (общую или частичную). Уже сейчас в Украину перебросили войска с Дальнего Востока и Калининграда, вчера началась переброска войск из Грузии (Цхинвали).
rjkz написав:Не знаю как в Канаде, а в США есть свои внутренние проблемы, которые могут иметь далекоидущие последствия. Пока народ кочует в республиканские штаты. По недвиге как говорят на биржах "сигналы разнонаправленные". Хотя, конечно, на фоне того что происходит в Украине - это самая защищенная территория в мире, отделенная от орды океанами и прикрытая самой сильной армией мира.
Думаю также Автралию и Новую Зеландию можно расмотреть. Что вы имели в ввиду "Пока народ кочует в республиканские штаты." ?
vitaliian написав:но все банки работают. ни одного банкротства. То есть деньги бизнеса и частных лиц в сохранности. Это топливо.
Возможно ровно до того момента, когда заработает межбанк, установится рыночный курс, снимут мораторий на снятие валюты из банков. Может оказаться, что из условных 100 куе в банке отдадут только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли. Или её извлекли из банковский ячейки в одном из отделений Мариуполя совсем не ее хозяева. Много интересного с ней может происходить, пока хозяин ее сидит в подвале при свечке.