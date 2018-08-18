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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 бер, 2022 07:48
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vitaliian
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Додано: Пон 28 бер, 2022 07:59
Hotab написав:
Может оказаться, что из условных 100 куе в банке
а правило не заплывать за буйки для кого?
Hotab написав:
только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли.
человек который смог собрать заначку но не смог её сохранить вызывает недоумение, потому что первое в тысячи раз сложнее.
Например Херсон тоже захвачен, хотите сказать что ваша нычка осталась там? А у других конечно осталась.
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vitaliian
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Додано: Пон 28 бер, 2022 08:34
vitaliian написав: Hotab написав:
Может оказаться, что из условных 100 куе в банке
а правило не заплывать за буйки для кого?
Hotab написав:
только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли.
человек который смог собрать заначку но не смог её сохранить вызывает недоумение, потому что первое в тысячи раз сложнее.
Например Херсон тоже захвачен, хотите сказать что ваша нычка осталась там? А у других конечно осталась.
Меньше апломба и безапеляционности, и люди к вам потянутся
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adeges
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Додано: Пон 28 бер, 2022 08:43
vitaliian написав: Elensk написав:
, а отдаст рашистские
не хочу вас расстраивать но за Крым и потерянные территории ордло не дали ни цента. Так что случай не уникальный. Пройдут суды, та сторона ещё должна признать сумму репараций и т д.
Навіть за боїнг мн17 нічого
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GALeon
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Додано: Пон 28 бер, 2022 09:04
adeges написав:
Меньше апломба и безапеляционности, и люди к вам потянутся
90% моих активов на оккупированной территории, часть их них уже уничтожена, апломб только в ваших глазах.
Извините что не растираю сопли по монитору (как вам наверное хотелось бы). Держу себя в руках позитивными прогнозами, сам не ною и ещё других подбадриваю. Если хочется соплей идите в фб паблики по Ирпеню и Буче, на моей земле большое горе и соплей там в пабликах ведро.
В ваших примитивных советах как и что мне писать не нуждаюсь.
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vitaliian
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