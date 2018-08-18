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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9690969196929693

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:48

Карта пожаров северо-запад киевской области

Зображення

Отдельно Гостомель, Ирпень Буча и Мощун
Зображення

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ma ... .9,50.6,8z
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:59

  Hotab написав:Может оказаться, что из условных 100 куе в банке
а правило не заплывать за буйки для кого?
  Hotab написав:только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли.
человек который смог собрать заначку но не смог её сохранить вызывает недоумение, потому что первое в тысячи раз сложнее.

Например Херсон тоже захвачен, хотите сказать что ваша нычка осталась там? А у других конечно осталась.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:34

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Может оказаться, что из условных 100 куе в банке
а правило не заплывать за буйки для кого?
  Hotab написав:только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли.
человек который смог собрать заначку но не смог её сохранить вызывает недоумение, потому что первое в тысячи раз сложнее.

Например Херсон тоже захвачен, хотите сказать что ваша нычка осталась там? А у других конечно осталась.


Меньше апломба и безапеляционности, и люди к вам потянутся
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Elensk написав:, а отдаст рашистские
не хочу вас расстраивать но за Крым и потерянные территории ордло не дали ни цента. Так что случай не уникальный. Пройдут суды, та сторона ещё должна признать сумму репараций и т д.
Навіть за боїнг мн17 нічого
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:04

  adeges написав:Меньше апломба и безапеляционности, и люди к вам потянутся
90% моих активов на оккупированной территории, часть их них уже уничтожена, апломб только в ваших глазах.

Извините что не растираю сопли по монитору (как вам наверное хотелось бы). Держу себя в руках позитивными прогнозами, сам не ною и ещё других подбадриваю. Если хочется соплей идите в фб паблики по Ирпеню и Буче, на моей земле большое горе и соплей там в пабликах ведро.

В ваших примитивных советах как и что мне писать не нуждаюсь.
vitaliian
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