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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 96919692969396949695>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:48

Карта пожаров северо-запад киевской области

Зображення

Отдельно Гостомель, Ирпень Буча и Мощун
Зображення

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ma ... .9,50.6,8z
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 07:59

  Hotab написав:Может оказаться, что из условных 100 куе в банке
а правило не заплывать за буйки для кого?
  Hotab написав:только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли.
человек который смог собрать заначку но не смог её сохранить вызывает недоумение, потому что первое в тысячи раз сложнее.

Например Херсон тоже захвачен, хотите сказать что ваша нычка осталась там? А у других конечно осталась.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:34

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Может оказаться, что из условных 100 куе в банке
а правило не заплывать за буйки для кого?
  Hotab написав:только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли.
человек который смог собрать заначку но не смог её сохранить вызывает недоумение, потому что первое в тысячи раз сложнее.

Например Херсон тоже захвачен, хотите сказать что ваша нычка осталась там? А у других конечно осталась.


Меньше апломба и безапеляционности, и люди к вам потянутся
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 08:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  Elensk написав:, а отдаст рашистские
не хочу вас расстраивать но за Крым и потерянные территории ордло не дали ни цента. Так что случай не уникальный. Пройдут суды, та сторона ещё должна признать сумму репараций и т д.
Навіть за боїнг мн17 нічого
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:04

  adeges написав:Меньше апломба и безапеляционности, и люди к вам потянутся
90% моих активов на оккупированной территории, часть их них уже уничтожена, апломб только в ваших глазах.

Извините что не растираю сопли по монитору (как вам наверное хотелось бы). Держу себя в руках позитивными прогнозами, сам не ною и ещё других подбадриваю. Если хочется соплей идите в фб паблики по Ирпеню и Буче, на моей земле большое горе и соплей там в пабликах ведро.

В ваших примитивных советах как и что мне писать не нуждаюсь.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:21

  vitaliian написав:
  adeges написав:Меньше апломба и безапеляционности, и люди к вам потянутся
90% моих активов на оккупированной территории, часть их них уже уничтожена, апломб только в ваших глазах.

Извините что не растираю сопли по монитору (как вам наверное хотелось бы). Держу себя в руках позитивными прогнозами, сам не ною и ещё других подбадриваю. Если хочется соплей идите в фб паблики по Ирпеню и Буче, на моей земле большое горе и соплей там в пабликах ведро.

В ваших примитивных советах как и что мне писать не нуждаюсь.


Прошу прощения, видимо был недостаточно прямолинеен. Апломб в заявлении о том, что тот, кто сумел скопить, должен быть, безапелляционно, способен вывезти все до последней копейки из оставленных жилищ. А иначе он, видимо, деби-ил.

Так вот случаи разные бывают, и не нужно на людях печати ставить
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:25

  Hotab написав:
  vitaliian написав:но все банки работают. ни одного банкротства. То есть деньги бизнеса и частных лиц в сохранности. Это топливо.

Возможно ровно до того момента, когда заработает межбанк, установится рыночный курс, снимут мораторий на снятие валюты из банков. Может оказаться, что из условных 100 куе в банке отдадут только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли. Или её извлекли из банковский ячейки в одном из отделений Мариуполя совсем не ее хозяева.
Много интересного с ней может происходить, пока хозяин ее сидит в подвале при свечке.


Вообще крупные сумы можно держать на счетах в Европе.
Слышал что в Польше можно было счет открыть.
Сильно рисково держать суммы в укр.банках.
За мою память это третий случай когда ограничивали выдачу денег с депозитов.
(2008-2009, 2014-2015 и сейчас)
Вроде было такое еще в 2004-2005 но я не уверен.
То есть с периодичностью в 4-5 лет случаеться форсмажор и все ходит на грани фола.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:27

  adeges написав:Апломб в заявлении о том, что тот, кто сумел скопить, должен быть, безапелляционно, способен вывезти все до последней копейки
вы лично дома держите крупные суммы например 20 куе? Я такие суммы держу только в ночь перед покупкой недвижимости. Даже в мирное время держать дома 10-100куе было опасно для жизни и здоровья семьи.

Все свои деньги с окупированных территорий я вывез. И после войны они пойдут на восстановление старой или в новую недвижимость. Потому что жить в палатке ради идеи что мне когда то кто то отстроит дом и бизнес я не готов.

Печати на людях ставите вы, конкретно на мне. Пытаясь утопить меня в моих проблемах своим "бесценным мнением" что ко всему у меня (и мариупольцев) должны были в т.ч. и деньги сгореть, вот вам так хочется. Наверное чужое горе приносит наслаждение.

Лично я уверен что кто смог свои деньги заработать, сохранить их тоже сумеет, хотя бы часть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 09:38, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:37

vitaliian , естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?

Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??
Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.
Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?

З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 09:40

  Hotab написав:vitaliian , естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?
распихал по текущим счетам в несколько банков, не заплывая за пределы фонда, часть там и лежит, другая часть уже в наличных в надёжном месте. Если война затянется куплю на них коммерческое авто и недвижимость на западной Украине. Надеюсь с голоду не умру.
  Hotab написав:Какие возможные варианты для мариупольца вы видите
ветка не про советы мариупольцам. книги про войну в детстве читали?
https://detskiychas.ru/school/rodnoye_s ... y_rasskaz/
Я бы купил капитальный гараж и закопал деньги в нем (это не совет, как сохранить деньги каждый решает сам!).

По возможности сверху положил бетонные плиты. За закрытыми воротами никто не увидит что вы там копаете. И раскапывать все погреба во всех гаражах в поисках сокровищ вряд ли будут. Их сильно много.
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodam- ... Na6TX.html

Один ищет проблемы, а другой возможности их избежать. Как то так
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 10:11, всього редагувалось 10 разів.
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