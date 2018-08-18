Отдельно Гостомель, Ирпень Буча и Мощун
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Додано: Пон 28 бер, 2022 07:48
Карта пожаров северо-запад киевской области
Отдельно Гостомель, Ирпень Буча и Мощун
Додано: Пон 28 бер, 2022 07:59
а правило не заплывать за буйки для кого?
человек который смог собрать заначку но не смог её сохранить вызывает недоумение, потому что первое в тысячи раз сложнее.
Например Херсон тоже захвачен, хотите сказать что ваша нычка осталась там? А у других конечно осталась.
Додано: Пон 28 бер, 2022 08:34
Меньше апломба и безапеляционности, и люди к вам потянутся
Додано: Пон 28 бер, 2022 08:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:04
90% моих активов на оккупированной территории, часть их них уже уничтожена, апломб только в ваших глазах.
Извините что не растираю сопли по монитору (как вам наверное хотелось бы). Держу себя в руках позитивными прогнозами, сам не ною и ещё других подбадриваю. Если хочется соплей идите в фб паблики по Ирпеню и Буче, на моей земле большое горе и соплей там в пабликах ведро.
В ваших примитивных советах как и что мне писать не нуждаюсь.
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:21
Прошу прощения, видимо был недостаточно прямолинеен. Апломб в заявлении о том, что тот, кто сумел скопить, должен быть, безапелляционно, способен вывезти все до последней копейки из оставленных жилищ. А иначе он, видимо, деби-ил.
Так вот случаи разные бывают, и не нужно на людях печати ставить
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:25
Вообще крупные сумы можно держать на счетах в Европе.
Слышал что в Польше можно было счет открыть.
Сильно рисково держать суммы в укр.банках.
За мою память это третий случай когда ограничивали выдачу денег с депозитов.
(2008-2009, 2014-2015 и сейчас)
Вроде было такое еще в 2004-2005 но я не уверен.
То есть с периодичностью в 4-5 лет случаеться форсмажор и все ходит на грани фола.
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:27
вы лично дома держите крупные суммы например 20 куе? Я такие суммы держу только в ночь перед покупкой недвижимости. Даже в мирное время держать дома 10-100куе было опасно для жизни и здоровья семьи.
Все свои деньги с окупированных территорий я вывез. И после войны они пойдут на восстановление старой или в новую недвижимость. Потому что жить в палатке ради идеи что мне когда то кто то отстроит дом и бизнес я не готов.
Печати на людях ставите вы, конкретно на мне. Пытаясь утопить меня в моих проблемах своим "бесценным мнением" что ко всему у меня (и мариупольцев) должны были в т.ч. и деньги сгореть, вот вам так хочется. Наверное чужое горе приносит наслаждение.
Лично я уверен что кто смог свои деньги заработать, сохранить их тоже сумеет, хотя бы часть.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:37
vitaliian , естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?
Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??
Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.
Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?
З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:40
распихал по текущим счетам в несколько банков, не заплывая за пределы фонда, часть там и лежит, другая часть уже в наличных в надёжном месте. Если война затянется куплю на них коммерческое авто и недвижимость на западной Украине. Надеюсь с голоду не умру.
ветка не про советы мариупольцам. книги про войну в детстве читали?
Я бы купил капитальный гараж и закопал деньги в нем (это не совет, как сохранить деньги каждый решает сам!).
По возможности сверху положил бетонные плиты. За закрытыми воротами никто не увидит что вы там копаете. И раскапывать все погреба во всех гаражах в поисках сокровищ вряд ли будут. Их сильно много.
Один ищет проблемы, а другой возможности их избежать. Как то так
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 28 бер, 2022 10:11, всього редагувалось 10 разів.
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