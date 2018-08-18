Додано: Пон 28 бер, 2022 09:27

adeges написав: Апломб в заявлении о том, что тот, кто сумел скопить, должен быть, безапелляционно, способен вывезти все до последней копейки Апломб в заявлении о том, что тот, кто сумел скопить, должен быть, безапелляционно, способен вывезти все до последней копейки

вы лично дома держите крупные суммы например 20 куе? Я такие суммы держу только в ночь перед покупкой недвижимости. Даже в мирное время держать дома 10-100куе было опасно для жизни и здоровья семьи.Все свои деньги с окупированных территорий я вывез. И после войны они пойдут на восстановление старой или в новую недвижимость. Потому что жить в палатке ради идеи что мне когда то кто то отстроит дом и бизнес я не готов.Печати на людях ставите вы, конкретно на мне. Пытаясь утопить меня в моих проблемах своим "бесценным мнением" что ко всему у меня (и мариупольцев) должны были в т.ч. и деньги сгореть, вот вам так хочется. Наверное чужое горе приносит наслаждение.Лично я уверен что кто смог свои деньги заработать, сохранить их тоже сумеет, хотя бы часть.