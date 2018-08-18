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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 28 бер, 2022 09:41
Хомякоид написав: rjkz написав:
Не знаю как в Канаде, а в США есть свои внутренние проблемы, которые могут иметь далекоидущие последствия. Пока народ кочует в республиканские штаты.
По недвиге как говорят на биржах "сигналы разнонаправленные".
Хотя, конечно, на фоне того что происходит в Украине - это самая защищенная территория в мире, отделенная от орды океанами и прикрытая самой сильной армией мира.
Думаю также Автралию и Новую Зеландию можно расмотреть
.
Что вы имели в ввиду "Пока народ кочует в республиканские штаты." ?
расмотреть можна! поїхати зась! нас там так чекають... так чекають...
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Додано: Пон 28 бер, 2022 09:45
rjkz написав: striped написав:
Мне подумалось, что после этой войны у нас ослабнет это национальное желание "хоч маленька, та своя". Возможно люди, потерявшие жилье уже и не будут стремиться его заново обрести а уйдут в аренду, чтобы стать более мобильными.
+1
Это синдром гнездования. Идет с человеками с доисторических времен. Но эволюция берет свое.
Мало того, что в таких условиях, которые потрясают сами основы цивилизации, разум должен голосовать за мобильность, но и в благополучных странах все больще людей ставят себе вопрос
- а есть-ли смысл влазить в такое ярмо и иметь якорь, который сковывает мобильность и ограничивает возможности?
йой, так для таких і написали статтю і методологію наразі пропрацьвують - 2030 рік, у вас нічого немає, але ви хеппі)))
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Додано: Пон 28 бер, 2022 09:48
Хомякоид написав: rjkz написав:
Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка.
С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях.
Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит.
Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦа
кто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць.
К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать".
Так люди устроены.
С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой.
Таких трешевых "декораций" еще не было.
И тут хохмили по поводу "путенападет".
Хотя это был весьма осязаемый фактор.
Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.
Согласен, даже на этом форуме загнали пару жирных оленей.
Пока не в Нато и не в ЕС смысл инвештировать в КРН крупные сумы нет.
Можна остаться вообще без ничего и драпать с двумя сумками портянок через румынскую границу
.
це якщо ти дівчинка... а якщо хлопчєк, навіть косий-хромий, сиди будь ласка в неньці )))
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:13
vitaliian написав:
распихал по текущим счетам в несколько банков, не заплывая за пределы фонда, часть там и лежит,
Мне кажется это очень рисковым активом. Песимистичные сценарии для страны рассматривать не будем, только оптимистичный. Мне кажется заморозка выдачи под ситуацию "форс-мажор" может длиться много лет после окончания войны. Как и возврат частникам вылученых на нужды фронта автомобилей и другой техники.
vitaliian написав:
другая часть уже в наличных в надёжном месте
Это на сегодня единственные ваши деньги.
vitaliian написав:
ветка не про советы мариупольцам
Ветка о возможностях мариупольца сохранить свои деньги для покупки на КРЖН взамен разваленного жилья.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 28 бер, 2022 10:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:13
Хомякоид написав: rjkz написав:
Не знаю как в Канаде, а в США есть свои внутренние проблемы, которые могут иметь далекоидущие последствия. Пока народ кочует в республиканские штаты.
По недвиге как говорят на биржах "сигналы разнонаправленные".
Хотя, конечно, на фоне того что происходит в Украине - это самая защищенная территория в мире, отделенная от орды океанами и прикрытая самой сильной армией мира.
Думаю также Автралию и Новую Зеландию можно расмотреть.
Что вы имели в ввиду "Пока народ кочует в республиканские штаты." ?
В данный момент, фактически, демократы - это социалисты.
Со всеми вытекающими.
Протекция определенных категорий населения, увеличение налоговой нагрузки на зарабатывающие слои населения. Не всем нравится политика школьного образования. И тд.
Своя местная специфика.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:21
Хомякоид написав:
Вообще крупные сумы можно держать на счетах в Европе.
Слышал что в Польше можно было счет открыть.
Сильно рисково держать суммы в укр.банках.
За мою память это третий случай когда ограничивали выдачу денег с депозитов.
(2008-2009, 2014-2015 и сейчас)
Вроде было такое еще в 2004-2005 но я не уверен.
То есть с периодичностью в 4-5 лет случаеться форсмажор и все ходит на грани фола.
Все вірно.
Особисто я не один раз розказував на цьому форумі:
1) В Польщі відкрити можна було легко та без проблем рахунки в ІНГ-банк Шльонскі.
Ведення рахунку та картки - майже безкоштовно - від 7 злотих на місяць. Якщо з картки були транзакції - ведення безкоштовно. Потім наповнювати рахунок доларами. Перекази за системою SWIFT прямо із смартфона - з комісією від 20 злотих за переказ незалежно від суми. Все це робити було надзвичайно легко - або виїжджати на авто в подорож (наприклад в Закопанє
або в Wisla
), або на літаку за майже безкоштовними квитками.
2) Потім на протязі чотирьох років (!!!) розказував, як відкрити рахунок в одному з турецьких банків: відкриття рахунків та ведення - безкоштовно. Картка - безкоштовно. Відправлення SWIFT-переказів - 70 лір (приблизно 4 долари), отримання таких переказів - з комісією від 0,1 до 0,4 відсотка. Видача готівкових коштів - готівкових доларів - безкоштовно навіть в банкоматі (!!!). Пояснювати походження грошей не потрібно. Термін дії картки - 10 (десять) років.Ех, аби ж хтось слухав...
Слухали кого? Я би написав кого
, але промовчу...
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в Пон 28 бер, 2022 10:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:29
Акурт.
А насьогодні які є можливості?
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:39
Був період - в 2021 році - коли рахунок в банку в Туреччині було іноземцю дуже важко відкрити.
Але все змінилося в кінці 2021 року та з початком 2022 року.
- дуже легко відкрити рахунки в будь-якій валюті, якщо іноземець отримав ВНП в Туреччині. Зараз таких іноземців - українців, які отримують ВНП - дуже багато. Наприклад, завтра на 10-00 в Міграційну службу я веду як помічник/порадник родину хлопця, який зараз реально в ТО Києва. Жінка та діти тут, ми всі документи вже оформили, отримає картку ВНП - відразу підемо в банк відкривати рахунок.
- відкривають рахунки іноземцям, які будуть купувати нерухомість. За новими правилами (з лютого 2022) тепер для укладення Угоди купівлі квартири треба надати Довідку з одного з державних банків про обмін валюти на турецькі ліри на суму, яка відповідає оцінці нерухомості, вказаній в Акті експертизи квартири. Ось спочатку відкривають рахунок, потім виконують валютообмінні операції.
- відкривають рахунки іноземцю в разі, якщо він погоджується відкрити депозит у валюті або в турецьких лірах на суму в 3000...5000 доларів США. Термін депозиту - мінімум 1 місяць.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 28 бер, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:43
Hotab написав:
Ветка о возможностях мариупольца сохранить свои деньги для покупки на КРЖН взамен разваленного жилья
ветка о Киеве. и вы ни одну такую возможность не озвучили,
Hotab написав:
Мне кажется заморозка выдачи под ситуацию "форс-мажор" может длиться много лет после окончания войны
это если мозгов нет, заморозка гривневых активов остановит экономику, вызовет дефицит товаров и продуктов питания, голод и отсутствие медикаментов в ТЧ для солдат в ТЧ на свободных от оккупации территориях (медикаменты продаются в аптеках за деньги, если вы не знали).
Голод жен и детей тоже не добавит солдатам мотивации воевать. А их военные 30 тыс превратятся в бумажки если за них ничего невозможно будет купить.
Не проще ли взять кредиты или напечатать при этом ничего не останавливать и не запрещать? Сейчас даже растаможку отменили.
Здесь есть профессиональные нытики , но от вас не ожидал "все пропало мы все умрем" и ни одного совета как выжить.
Востаннє редагувалось vitaliian
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:51
Ошибка в рассуждениях в том, что предполагается что условный мариуполец УЖЕ имел сумму на покупку квартиры. Если так предполагать, то да - в банке деньги сохранились, а если была наличка, то "закопать под плитой". Но проблема в том, что таких единицы. Даже если взять небедных людей, то у всех был бизнес, который разрушен и с него ничего не вытянешь для покупки квартиры. У них не было "лишних" котлет, которые можно было бы использовать для покупки жилья
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