rjkz написав:

Мне тут на форуме довелось убедиться, что память у людей очень коротка.С периодичностью в несколько лет они готовы танцевать на одних и тех-же граблях.Сейчас события помасштабней. Может лет на 5-7 хватит.Потом появятся опять загонялы в рОкету и найдутся радостно хрюкающие их последователи. Потом начнется стадный инстинкт и накануне очередного ППЦакто-то выпустит "из потных ладощек" годами оберегаемую "каклету" чтобы на хаях взять свою прэлесць.К этому времени этот пост, естественно, припадет пылью, и новые оптимисты будут гнать на "всепропальщиков" и "не надо нагнетать".Так люди устроены.С разными вариациями уже какой год (или десятилетие?) происходят одни и те-же качели с недвигой.Таких трешевых "декораций" еще не было.И тут хохмили по поводу "путенападет".Хотя это был весьма осязаемый фактор.Но многие считали, что это может быть где угодно, но не здесь и не со мной.