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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9692969396949695

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:59

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Ветка о возможностях мариупольца сохранить свои деньги для покупки на КРЖН взамен разваленного жилья
вы ни одну такую возможность не озвучили, накрываться простыней и ползти на кладбище?
  Hotab написав:Мне кажется заморозка выдачи под ситуацию "форс-мажор" может длиться много лет после окончания войны
это если мозгов нет, заморозка гривневых активов остановит экономику, вызовет дефицит товаров и продуктов питания, голод и отсутствие медикаментов в ТЧ для солдат в ТЧ на свободных от оккупации территориях (медикаменты продаются в аптеках за деньги, если вы не знали).

Голод жен и детей тоже не добавит солдатам мотивации воевать. Не проще ли взять кредиты или напечатать при этом ничего не останавливать?

Здесь есть профессиональные нытики , но от вас не ожидал "все пропало мы все умрем" и ни одного совета как выжить.


Послушайте, судя по всему Вы под прессом обстоятельств.
Несмотря на то что Вы пытаетесь "не быть нытиком (профессиональным)", слишком бросается в глаза, что уж больно агрессивно реагируете на форумчан.
В данных обстоятельствах это вызывает понимание, но все таки.
Теперь по поводу "профессиональных нытиков".
Говорят, что пессимист - это просто хорошо информированный оптимист.
К данной ситуации "профессиональные нытики", если они кроме того, чтобы ныть делали еще что-то оказались более подготовленные, чем "оптимисты".
Иногда надо слышать не только то, что хочется слышать.
Осознание существования проблемы - это первый щаг к ее решению.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 10:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А Сержик не появлялся? Как он - в своей прелесци или на малой родине?
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:вы ни одну такую возможность не озвучили, накрываться простыней и ползти на кладбище

Я действительно не так много возможностей для мариупольца вижу. Одна из них - он в подвале спит на кубышке. Мне кажется наиболее вероятная. Что дальше случится с ним и кубышкой, доедет ли она до Киева - не берусь прогнозировать.


  vitaliian написав:заморозка гривневых активов

Наверное я не указал, я имел ввиду валюту . А вы раскидали в гривне ? Ее точно вернут всю. Ее ценность - это другой вопрос.
  vitaliian написав:не ожидал "все пропало мы все умрем

Я не говорю, что мы умрем. Я говорю о том, что сильно все обеднеют. Но уверен, что нам помогут отстроиться и со временем все будет хорошо. Но это потом. А пока надо бить врага , либо помогать тем, кто бьет.
Я вижу, что вы очень напряжены по понятным причинам, но рад , что держитесь молодцом. Не буду вас утомлять собой.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:03

  Damien написав:Ошибка в рассуждениях в том, что предполагается что условный мариуполец УЖЕ имел сумму на покупку квартиры. Если так предполагать, то да - в банке деньги сохранились, а если была наличка, то "закопать под плитой". Но проблема в том, что таких единицы. Даже если взять небедных людей, то у всех был бизнес, который разрушен и с него ничего не вытянешь для покупки квартиры. У них не было "лишних" котлет, которые можно было бы использовать для покупки жилья


Мне вообще с трудом представляется версия, что у оставщихся без жилья жителей провинции в каком-то значительно отличающемся от нуля проценте на руках сумма для покупки жилья в Киеве. Просто потому что в Киеве оно есть.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:08

  Hotab написав:Наверное я не указал, я имел ввиду валюту . А вы раскидали в гривне ? Ее точно вернут всю. Ее ценность - это другой вопрос.
всю валюту слил давно, планировал кое какие гривневые операции. На войне ценность человеческой жизни под сомнением, а вы про ценность денег говорите.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:13

  rjkz написав:
Мне вообще с трудом представляется версия, что у оставщихся без жилья жителей провинции в каком-то значительно отличающемся от нуля проценте на руках сумма для покупки жилья в Киеве. Просто потому что в Киеве оно есть.
вы уже всё своё потеряли? Но другие (по вашему) уже потеряли всё. Лютое несоответствие того что происходит с вами, и ваше представление о том, что происходит с другими.
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