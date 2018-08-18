Додано: Пон 28 бер, 2022 11:00

vitaliian написав: вы ни одну такую возможность не озвучили, накрываться простыней и ползти на кладбище вы ни одну такую возможность не озвучили, накрываться простыней и ползти на кладбище

vitaliian написав: заморозка гривневых активов заморозка гривневых активов

vitaliian написав: не ожидал "все пропало мы все умрем не ожидал "все пропало мы все умрем

Я действительно не так много возможностей для мариупольца вижу. Одна из них - он в подвале спит на кубышке. Мне кажется наиболее вероятная. Что дальше случится с ним и кубышкой, доедет ли она до Киева - не берусь прогнозировать.Наверное я не указал, я имел ввиду валюту . А вы раскидали в гривне ? Ее точно вернут всю. Ее ценность - это другой вопрос.Я не говорю, что мы умрем. Я говорю о том, что сильно все обеднеют. Но уверен, что нам помогут отстроиться и со временем все будет хорошо. Но это потом. А пока надо бить врага , либо помогать тем, кто бьет.Я вижу, что вы очень напряжены по понятным причинам, но рад , что держитесь молодцом. Не буду вас утомлять собой.