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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:59
vitaliian написав: Hotab написав:
Ветка о возможностях мариупольца сохранить свои деньги для покупки на КРЖН взамен разваленного жилья
вы ни одну такую возможность не озвучили, накрываться простыней и ползти на кладбище?
Hotab написав:
Мне кажется заморозка выдачи под ситуацию "форс-мажор" может длиться много лет после окончания войны
это если мозгов нет, заморозка гривневых активов остановит экономику, вызовет дефицит товаров и продуктов питания, голод и отсутствие медикаментов в ТЧ для солдат в ТЧ на свободных от оккупации территориях (медикаменты продаются в аптеках за деньги, если вы не знали).
Голод жен и детей тоже не добавит солдатам мотивации воевать. Не проще ли взять кредиты или напечатать при этом ничего не останавливать?
Здесь есть профессиональные нытики , но от вас не ожидал "все пропало мы все умрем" и ни одного совета как выжить.
Послушайте, судя по всему Вы под прессом обстоятельств.
Несмотря на то что Вы пытаетесь "не быть нытиком (профессиональным)", слишком бросается в глаза, что уж больно агрессивно реагируете на форумчан.
В данных обстоятельствах это вызывает понимание, но все таки.
Теперь по поводу "профессиональных нытиков".
Говорят, что пессимист - это просто хорошо информированный оптимист.
К данной ситуации "профессиональные нытики", если они кроме того, чтобы ныть делали еще что-то оказались более подготовленные, чем "оптимисты".
Иногда надо слышать не только то, что хочется слышать.
Осознание существования проблемы - это первый щаг к ее решению.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 10:59
А Сержик не появлялся? Как он - в своей прелесци или на малой родине?
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:00
vitaliian написав:
вы ни одну такую возможность не озвучили, накрываться простыней и ползти на кладбище
Я действительно не так много возможностей для мариупольца вижу. Одна из них - он в подвале спит на кубышке. Мне кажется наиболее вероятная. Что дальше случится с ним и кубышкой, доедет ли она до Киева - не берусь прогнозировать.
vitaliian написав:
заморозка гривневых активов
Наверное я не указал, я имел ввиду валюту . А вы раскидали в гривне ? Ее точно вернут всю. Ее ценность - это другой вопрос.
vitaliian написав:
не ожидал "все пропало мы все умрем
Я не говорю, что мы умрем. Я говорю о том, что сильно все обеднеют. Но уверен, что нам помогут отстроиться и со временем все будет хорошо. Но это потом. А пока надо бить врага , либо помогать тем, кто бьет.
Я вижу, что вы очень напряжены по понятным причинам, но рад , что держитесь молодцом. Не буду вас утомлять собой.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:03
Damien написав:
Ошибка в рассуждениях в том, что предполагается что условный мариуполец УЖЕ имел сумму на покупку квартиры. Если так предполагать, то да - в банке деньги сохранились, а если была наличка, то "закопать под плитой". Но проблема в том, что таких единицы. Даже если взять небедных людей, то у всех был бизнес, который разрушен и с него ничего не вытянешь для покупки квартиры. У них не было "лишних" котлет, которые можно было бы использовать для покупки жилья
Мне вообще с трудом представляется версия, что у оставщихся без жилья жителей провинции в каком-то значительно отличающемся от нуля проценте на руках сумма для покупки жилья в Киеве. Просто потому что в Киеве оно есть.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:08
Hotab написав:
Наверное я не указал, я имел ввиду валюту . А вы раскидали в гривне ? Ее точно вернут всю. Ее ценность - это другой вопрос.
всю валюту слил давно, планировал кое какие гривневые операции. На войне ценность человеческой жизни под сомнением, а вы про ценность денег говорите.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:13
rjkz написав:
Мне вообще с трудом представляется версия, что у оставщихся без жилья жителей провинции в каком-то значительно отличающемся от нуля проценте на руках сумма для покупки жилья в Киеве. Просто потому что в Киеве оно есть.
вы уже всё своё потеряли? Но другие (по вашему) уже потеряли всё. Лютое несоответствие того что происходит с вами, и ваше представление о том, что происходит с другими.
Болезнь данной ветки думать, что только vip элитный киевлянин может купить 40метровую конуру в человейнике варшавского или оранж сити. А остальные жители Украины даже для такой покупки - нищие черви.
По памяти Макс, Муха, Трибэка, Влад понаехали в Киев и купили здесь бетон, при этом не будучи особо состоятельными людьми. Но в Мариуполе таких конечно нет или мизерный %
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:25
Хомякоид написав: rjkz написав:
Не знаю как в Канаде, а в США есть свои внутренние проблемы, которые могут иметь далекоидущие последствия. Пока народ кочует в республиканские штаты.
По недвиге как говорят на биржах "сигналы разнонаправленные".
Хотя, конечно, на фоне того что происходит в Украине - это самая защищенная территория в мире, отделенная от орды океанами и прикрытая самой сильной армией мира.
Думаю также Автралию и Новую Зеландию можно расмотреть.
Что вы имели в ввиду "Пока народ кочует в республиканские штаты." ?
Я от затрудняюсь сказати, куди ліпше мігрувати.
Так як Австралія, НЗ, Канада особливо відзначилися у ковідоної.
Не думаю, що вільнолюдям зайде казармений капіталізм.
На $120...150 в місяць на особу досі можна непогано жити і в Україні в безпечних регіонах.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:30
Hotab написав:vitaliian
, естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?
Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??
Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.
Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?
З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.
тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 11:48
Локація, локація, і ще раз блдж, локація.
Три правила, які ще більше заграли фарбами при виборі нерухомісті.
Тільки не тими, про які писав, напр. ККЦ.
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Додано: Пон 28 бер, 2022 12:04
flyman написав: Hotab написав:vitaliian
, естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?
Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??
Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.
Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?
З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.
тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.
Може то та сама особа. На Строимдоме, був з нікрм Потапапапа( потім змінив). Мав декілька продуктових магазинів в Донецьку, та біля 10 квартир під здачу в місті та інших Горлівках.Виїхав в Чернівці. Там взяв магазин в оренду, потихеньку розкрутився, купив квартиру.
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