vladimir07 написав:
Возврат 200к грн. возможен в случае банкротства и ликвидации банка.
Именно об этом я и говорю, когда после снятия моратория на валюту в банк пойдут за ней.
vladimir07 написав:
и по какому захотим курсу
Курсов может быть несколько. Даже сейчас он не один , хоть и разница между ними всего около 10% пока что.
vladimir07 написав:
придется снимать в гривне по курсу.
банка. Наличный может быть иным.
vladimir07 написав:
гарантирование 100% при военном положении
Это могло бы успокоить людей. А есть ли эти деньги у ФГВФЛ - это уже вопрос третий.
Немного ближе к теме:
В Херсоне застройщик МЖК (я у него покупал свой новострой несколько лет назад) прям сейчас продолжает строить свой новый офис. Вот где крепкие яйца.