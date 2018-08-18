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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9693969496959696

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:36

  Hotab написав:Возможно ровно до того момента, когда заработает межбанк, установится рыночный курс, снимут мораторий на снятие валюты из банков. Может оказаться, что из условных 100 куе в банке отдадут только 4 по курсу 50.


Возврат 200к грн. возможен в случае банкротства и ликвидации банка.
Или вы видите иные варианты, типа отдадим сколько захотим и по какому захотим курсу ?
Да, могут быть проблемы с наличием валюты и придется снимать в гривне по курсу.

Кстати, пока на уровне проекта, но комитет поддержал гарантирование 100% при военном положении.
https://biz.nv.ua/finance/komitet-rady- ... 27591.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Возврат 200к грн. возможен в случае банкротства и ликвидации банка.

Именно об этом я и говорю, когда после снятия моратория на валюту в банк пойдут за ней.
  vladimir07 написав:и по какому захотим курсу

Курсов может быть несколько. Даже сейчас он не один , хоть и разница между ними всего около 10% пока что.
  vladimir07 написав:придется снимать в гривне по курсу.

банка. Наличный может быть иным.
  vladimir07 написав:гарантирование 100% при военном положении

Это могло бы успокоить людей. А есть ли эти деньги у ФГВФЛ - это уже вопрос третий.

Немного ближе к теме:
В Херсоне застройщик МЖК (я у него покупал свой новострой несколько лет назад) прям сейчас продолжает строить свой новый офис. Вот где крепкие яйца.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:27

  Hotab написав:Именно об этом я и говорю, когда после снятия моратория на валюту в банк пойдут за ней.

Так при снятии мораториев и ограничений и если банк платежеспособен - клиент имеет право на всю сумму и ограничений не будет. Наличие живой валюты - другое дело.
Причем здесь 200к о которых вы упоминаете или допускаете банкопад ? Я не верю в повторение того, что было в 2015-2016, т.к. на начало войны БС была стабильна. Во всяком случае крупные игроки типа привата, альфы, пумба никуда не денутся.

  Hotab написав:
  vladimir07 написав:придется снимать в гривне по курсу.

банка. Наличный может быть иным.

Курс банка думаю будет близок к межбанку и к наличному, т.е. лагов не будет.
И гривны будет достаточно, ее можно печатать и мы это хорошо умеем. :D
Просто сейчас НБУ зафиксировал курс на начало событий.
vladimir07
 
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