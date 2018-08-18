Hotab написав:
Именно об этом я и говорю, когда после снятия моратория на валюту в банк пойдут за ней.
Так при снятии мораториев и ограничений и если банк платежеспособен - клиент имеет право на всю сумму и ограничений не будет. Наличие живой валюты - другое дело.
Причем здесь 200к о которых вы упоминаете или допускаете банкопад ? Я не верю в повторение того, что было в 2015-2016, т.к. на начало войны БС была стабильна. Во всяком случае крупные игроки типа привата, альфы, пумба никуда не денутся.
Hotab написав: vladimir07 написав:
придется снимать в гривне по курсу.
банка. Наличный может быть иным.
Курс банка думаю будет близок к межбанку и к наличному, т.е. лагов не будет.
И гривны будет достаточно, ее можно печатать и мы это хорошо умеем.
Просто сейчас НБУ зафиксировал курс на начало событий.