Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Не знаю как в Канаде, а в США есть свои внутренние проблемы, которые могут иметь далекоидущие последствия. Пока народ кочует в республиканские штаты. По недвиге как говорят на биржах "сигналы разнонаправленные". Хотя, конечно, на фоне того что происходит в Украине - это самая защищенная территория в мире, отделенная от орды океанами и прикрытая самой сильной армией мира.
Думаю также Автралию и Новую Зеландию можно расмотреть. Что вы имели в ввиду "Пока народ кочует в республиканские штаты." ?
Я от затрудняюсь сказати, куди ліпше мігрувати. Так як Австралія, НЗ, Канада особливо відзначилися у ковідоної. Не думаю, що вільнолюдям зайде казармений капіталізм. На $120...150 в місяць на особу досі можна непогано жити і в Україні в безпечних регіонах.
Hotab написав:vitaliian , естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?
Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать?? Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки. Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?
З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.
тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.
Hotab написав:vitaliian , естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?
Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать?? Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки. Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?
З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.
тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.
Може то та сама особа. На Строимдоме, був з нікрм Потапапапа( потім змінив). Мав декілька продуктових магазинів в Донецьку, та біля 10 квартир під здачу в місті та інших Горлівках.Виїхав в Чернівці. Там взяв магазин в оренду, потихеньку розкрутився, купив квартиру.
Hotab написав:Возможно ровно до того момента, когда заработает межбанк, установится рыночный курс, снимут мораторий на снятие валюты из банков. Может оказаться, что из условных 100 куе в банке отдадут только 4 по курсу 50.
Возврат 200к грн. возможен в случае банкротства и ликвидации банка. Или вы видите иные варианты, типа отдадим сколько захотим и по какому захотим курсу ? Да, могут быть проблемы с наличием валюты и придется снимать в гривне по курсу.
Hotab написав:Именно об этом я и говорю, когда после снятия моратория на валюту в банк пойдут за ней.
Так при снятии мораториев и ограничений и если банк платежеспособен - клиент имеет право на всю сумму и ограничений не будет. Наличие живой валюты - другое дело. Причем здесь 200к о которых вы упоминаете или допускаете банкопад ? Я не верю в повторение того, что было в 2015-2016, т.к. на начало войны БС была стабильна. Во всяком случае крупные игроки типа привата, альфы, пумба никуда не денутся.
Hotab написав:
vladimir07 написав:придется снимать в гривне по курсу.
банка. Наличный может быть иным.
Курс банка думаю будет близок к межбанку и к наличному, т.е. лагов не будет. И гривны будет достаточно, ее можно печатать и мы это хорошо умеем. Просто сейчас НБУ зафиксировал курс на начало событий.
Hotab написав:Немного ближе к теме: В Херсоне застройщик МЖК (я у него покупал свой новострой несколько лет назад) прям сейчас продолжает строить свой новый офис. Вот где крепкие яйца.
у вас вообще странная оккупация, магазины/аптеки работают, гривна ходит, в область впускают и выпускают. В Ирпене просто идя по улице (в гражданской одежде) можно получить пулю. Про магазины вообще речи нет.
rjkz написав: Мне вообще с трудом представляется версия, что у оставщихся без жилья жителей провинции в каком-то значительно отличающемся от нуля проценте на руках сумма для покупки жилья в Киеве. Просто потому что в Киеве оно есть.
вы уже всё своё потеряли? Но другие (по вашему) уже потеряли всё. Лютое несоответствие того что происходит с вами, и ваше представление о том, что происходит с другими.
Болезнь данной ветки думать, что только vip элитный киевлянин может купить 40метровую конуру в человейнике варшавского или оранж сити. А остальные жители Украины даже для такой покупки - нищие черви.
По памяти Макс, Муха, Трибэка, Влад понаехали в Киев и купили здесь бетон, при этом не будучи особо состоятельными людьми. Но в Мариуполе таких конечно нет или мизерный %
Послущайте, я-же мирно вроде диалог веду, понимаю, что на Вас давит, но все-же постарайтесь держать себя в руках. Теперь по Вашему посту выше. По роду своей деятельности я работал когда-то с регионами Украины. В том числе по донецкому. Я прекрасно знаю, что там были ну очень состоятельные люди. Но в %% отношении их очень немного. Остальные буквально на грани нищеты. И небольшой %% среднего по их меркам класса. Так там жизнь сложилась. Даже если все с деньгами люди приедут в Киев и купят по квартире вместо аренды или того, чтобы выехать в забугорье, то этого после войны рынок практически не заметит. А далеко не все попрутся в Киев. И кроме того, Вам правильно написали - вывезти зеленые катлеты из блокированных городов очень непросто. Мародерство и грабеж. Людей на их блок-постах раздевают. Вы думаете 10 пачек так легко спрятать? Шопаделать, такая сейчас ситуация.