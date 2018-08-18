Додано: Пон 28 бер, 2022 16:34

vitaliian написав: rjkz написав:

Мне вообще с трудом представляется версия, что у оставщихся без жилья жителей провинции в каком-то значительно отличающемся от нуля проценте на руках сумма для покупки жилья в Киеве. Просто потому что в Киеве оно есть. Мне вообще с трудом представляется версия, что у оставщихся без жилья жителей провинции в каком-то значительно отличающемся от нуля проценте на руках сумма для покупки жилья в Киеве. Просто потому что в Киеве оно есть. вы уже всё своё потеряли? Но другие (по вашему) уже потеряли всё. Лютое несоответствие того что происходит с вами, и ваше представление о том, что происходит с другими.



Болезнь данной ветки думать, что только vip элитный киевлянин может купить 40метровую конуру в человейнике варшавского или оранж сити. А остальные жители Украины даже для такой покупки - нищие черви.



По памяти Макс, Муха, Трибэка, Влад понаехали в Киев и купили здесь бетон, при этом не будучи особо состоятельными людьми. Но в Мариуполе таких конечно нет или мизерный % вы уже всё своё потеряли? Но другие (по вашему) уже потеряли всё. Лютое несоответствие того что происходит с вами, и ваше представление о том, что происходит с другими.Болезнь данной ветки думать, что только vip элитный киевлянин может купить 40метровую конуру в человейнике варшавского или оранж сити. А остальные жители Украины даже для такой покупки - нищие черви.По памяти Макс, Муха, Трибэка, Влад понаехали в Киев и купили здесь бетон, при этом не будучи особо состоятельными людьми. Но в Мариуполе таких конечно нет или мизерный %

Послущайте, я-же мирно вроде диалог веду, понимаю, что на Вас давит, но все-же постарайтесь держать себя в руках.Теперь по Вашему посту выше.По роду своей деятельности я работал когда-то с регионами Украины. В том числе по донецкому. Я прекрасно знаю, что там были ну очень состоятельные люди. Но в %% отношении их очень немного. Остальные буквально на грани нищеты. И небольшой %% среднего по их меркам класса. Так там жизнь сложилась.Даже если все с деньгами люди приедут в Киев и купят по квартире вместо аренды или того, чтобы выехать в забугорье, то этого после войны рынок практически не заметит. А далеко не все попрутся в Киев.И кроме того, Вам правильно написали - вывезти зеленые катлеты из блокированных городов очень непросто. Мародерство и грабеж. Людей на их блок-постах раздевают. Вы думаете 10 пачек так легко спрятать?Шопаделать, такая сейчас ситуация.