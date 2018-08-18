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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9693969496959696>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:25

  Хомякоид написав:
  rjkz написав:Не знаю как в Канаде, а в США есть свои внутренние проблемы, которые могут иметь далекоидущие последствия. Пока народ кочует в республиканские штаты.
По недвиге как говорят на биржах "сигналы разнонаправленные".
Хотя, конечно, на фоне того что происходит в Украине - это самая защищенная территория в мире, отделенная от орды океанами и прикрытая самой сильной армией мира.


Думаю также Автралию и Новую Зеландию можно расмотреть.
Что вы имели в ввиду "Пока народ кочует в республиканские штаты." ?

Я от затрудняюсь сказати, куди ліпше мігрувати.
Так як Австралія, НЗ, Канада особливо відзначилися у ковідоної.
Не думаю, що вільнолюдям зайде казармений капіталізм.
На $120...150 в місяць на особу досі можна непогано жити і в Україні в безпечних регіонах.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:30

  Hotab написав:vitaliian , естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?

Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??
Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.
Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?

З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.

тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 11:48

Локація, локація, і ще раз блдж, локація.
Три правила, які ще більше заграли фарбами при виборі нерухомісті.
Тільки не тими, про які писав, напр. ККЦ.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:04

  flyman написав:
  Hotab написав:vitaliian , естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?

Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??
Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.
Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?

З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.

тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.

Може то та сама особа. На Строимдоме, був з нікрм Потапапапа( потім змінив). Мав декілька продуктових магазинів в Донецьку, та біля 10 квартир під здачу в місті та інших Горлівках.Виїхав в Чернівці. Там взяв магазин в оренду, потихеньку розкрутився, купив квартиру.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:36

  Hotab написав:Возможно ровно до того момента, когда заработает межбанк, установится рыночный курс, снимут мораторий на снятие валюты из банков. Может оказаться, что из условных 100 куе в банке отдадут только 4 по курсу 50.


Возврат 200к грн. возможен в случае банкротства и ликвидации банка.
Или вы видите иные варианты, типа отдадим сколько захотим и по какому захотим курсу ?
Да, могут быть проблемы с наличием валюты и придется снимать в гривне по курсу.

Кстати, пока на уровне проекта, но комитет поддержал гарантирование 100% при военном положении.
https://biz.nv.ua/finance/komitet-rady- ... 27591.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 12:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vladimir07 написав:Возврат 200к грн. возможен в случае банкротства и ликвидации банка.

Именно об этом я и говорю, когда после снятия моратория на валюту в банк пойдут за ней.
  vladimir07 написав:и по какому захотим курсу

Курсов может быть несколько. Даже сейчас он не один , хоть и разница между ними всего около 10% пока что.
  vladimir07 написав:придется снимать в гривне по курсу.

банка. Наличный может быть иным.
  vladimir07 написав:гарантирование 100% при военном положении

Это могло бы успокоить людей. А есть ли эти деньги у ФГВФЛ - это уже вопрос третий.

Немного ближе к теме:
В Херсоне застройщик МЖК (я у него покупал свой новострой несколько лет назад) прям сейчас продолжает строить свой новый офис. Вот где крепкие яйца.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 13:27

  Hotab написав:Именно об этом я и говорю, когда после снятия моратория на валюту в банк пойдут за ней.

Так при снятии мораториев и ограничений и если банк платежеспособен - клиент имеет право на всю сумму и ограничений не будет. Наличие живой валюты - другое дело.
Причем здесь 200к о которых вы упоминаете или допускаете банкопад ? Я не верю в повторение того, что было в 2015-2016, т.к. на начало войны БС была стабильна. Во всяком случае крупные игроки типа привата, альфы, пумба никуда не денутся.

  Hotab написав:
  vladimir07 написав:придется снимать в гривне по курсу.

банка. Наличный может быть иным.

Курс банка думаю будет близок к межбанку и к наличному, т.е. лагов не будет.
И гривны будет достаточно, ее можно печатать и мы это хорошо умеем. :D
Просто сейчас НБУ зафиксировал курс на начало событий.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 14:56

  Hotab написав:Немного ближе к теме:
В Херсоне застройщик МЖК (я у него покупал свой новострой несколько лет назад) прям сейчас продолжает строить свой новый офис. Вот где крепкие яйца.
у вас вообще странная оккупация, магазины/аптеки работают, гривна ходит, в область впускают и выпускают. В Ирпене просто идя по улице (в гражданской одежде) можно получить пулю. Про магазины вообще речи нет.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 15:10

  Hotab написав:В Херсоне застройщик МЖК (я у него покупал свой новострой несколько лет назад) прям сейчас продолжает строить свой новый офис. Вот где крепкие яйца.


Или куриные мозги :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:34

  vitaliian написав:
  rjkz написав:
Мне вообще с трудом представляется версия, что у оставщихся без жилья жителей провинции в каком-то значительно отличающемся от нуля проценте на руках сумма для покупки жилья в Киеве. Просто потому что в Киеве оно есть.
вы уже всё своё потеряли? Но другие (по вашему) уже потеряли всё. Лютое несоответствие того что происходит с вами, и ваше представление о том, что происходит с другими.

Болезнь данной ветки думать, что только vip элитный киевлянин может купить 40метровую конуру в человейнике варшавского или оранж сити. А остальные жители Украины даже для такой покупки - нищие черви.

По памяти Макс, Муха, Трибэка, Влад понаехали в Киев и купили здесь бетон, при этом не будучи особо состоятельными людьми. Но в Мариуполе таких конечно нет или мизерный %


Послущайте, я-же мирно вроде диалог веду, понимаю, что на Вас давит, но все-же постарайтесь держать себя в руках.
Теперь по Вашему посту выше.
По роду своей деятельности я работал когда-то с регионами Украины. В том числе по донецкому. Я прекрасно знаю, что там были ну очень состоятельные люди. Но в %% отношении их очень немного. Остальные буквально на грани нищеты. И небольшой %% среднего по их меркам класса. Так там жизнь сложилась.
Даже если все с деньгами люди приедут в Киев и купят по квартире вместо аренды или того, чтобы выехать в забугорье, то этого после войны рынок практически не заметит. А далеко не все попрутся в Киев.
И кроме того, Вам правильно написали - вывезти зеленые катлеты из блокированных городов очень непросто. Мародерство и грабеж. Людей на их блок-постах раздевают. Вы думаете 10 пачек так легко спрятать?
Шопаделать, такая сейчас ситуация.
rjkz
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