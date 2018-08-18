Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:vitaliian , естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?
Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать?? Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки. Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?
З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.
тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.
Може то та сама особа. На Строимдоме, був з нікрм Потапапапа( потім змінив). Мав декілька продуктових магазинів в Донецьку, та біля 10 квартир під здачу в місті та інших Горлівках.Виїхав в Чернівці. Там взяв магазин в оренду, потихеньку розкрутився, купив квартиру.
Hotab написав:Немного ближе к теме: В Херсоне застройщик МЖК (я у него покупал свой новострой несколько лет назад) прям сейчас продолжает строить свой новый офис. Вот где крепкие яйца.
у вас вообще странная оккупация, магазины/аптеки работают, гривна ходит, в область впускают и выпускают. В Ирпене просто идя по улице (в гражданской одежде) можно получить пулю. Про магазины вообще речи нет.
Так війна не як у 1й чи 2й світові, із фронтами на сотні кілометрів та укріпрайонами. Гібридна війна іде мобільними групами, набігами, з використанням ЧВК.
Територія контролюється вздовж дорогі та комунікацій.
Хто знаходиться в зоні активних дій, тим не повезло.
ЗС РФ взагалі планували проїхати швидко до Києва, а на місці, на їх думку, народ мав сам змінити ненависну владу і встановити "руський мір". Їм тільки нацики-бендери заважали. Але щось пішло не так.
У 1941 Гітлер теж думав, що зустрічатимуть скрізь із паляницями як визволителів, так як більшовиків ненавиділи на цих землях.