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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9693969496959696

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:43

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:vitaliian , естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?

Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??
Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.
Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?

З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.

тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.

Може то та сама особа. На Строимдоме, був з нікрм Потапапапа( потім змінив). Мав декілька продуктових магазинів в Донецьку, та біля 10 квартир під здачу в місті та інших Горлівках.Виїхав в Чернівці. Там взяв магазин в оренду, потихеньку розкрутився, купив квартиру.


Да, это он.Биг539 и папапотапа
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:16

  rjkz написав:Да, это он.Биг539 и папапотапа

Очень нервный чувак был и злобный до "не могу"...
Флайман прав: он был осел в Черновцах.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 28 бер, 2022 17:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 17:18

  vitaliian написав:
  Hotab написав:Немного ближе к теме:
В Херсоне застройщик МЖК (я у него покупал свой новострой несколько лет назад) прям сейчас продолжает строить свой новый офис. Вот где крепкие яйца.
у вас вообще странная оккупация, магазины/аптеки работают, гривна ходит, в область впускают и выпускают. В Ирпене просто идя по улице (в гражданской одежде) можно получить пулю. Про магазины вообще речи нет.
Зображення

Так війна не як у 1й чи 2й світові, із фронтами на сотні кілометрів та укріпрайонами.
Гібридна війна іде мобільними групами, набігами, з використанням ЧВК.

Територія контролюється вздовж дорогі та комунікацій.

Хто знаходиться в зоні активних дій, тим не повезло.

ЗС РФ взагалі планували проїхати швидко до Києва, а на місці, на їх думку, народ мав сам змінити ненависну владу і встановити "руський мір". Їм тільки нацики-бендери заважали. Але щось пішло не так.

У 1941 Гітлер теж думав, що зустрічатимуть скрізь із паляницями як визволителів, так як більшовиків ненавиділи на цих землях.
flyman
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