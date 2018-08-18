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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 бер, 2022 16:43
Bolt написав: flyman написав: Hotab написав:vitaliian
, естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?
Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??
Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.
Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?
З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.
тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.
Може то та сама особа. На Строимдоме, був з нікрм Потапапапа( потім змінив). Мав декілька продуктових магазинів в Донецьку, та біля 10 квартир під здачу в місті та інших Горлівках.Виїхав в Чернівці. Там взяв магазин в оренду, потихеньку розкрутився, купив квартиру.
Да, это он.Биг539 и папапотапа
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Додано: Пон 28 бер, 2022 23:47
Damien написав:
Ошибка в рассуждениях в том, что предполагается что условный мариуполец УЖЕ имел сумму на покупку квартиры. Если так предполагать, то да - в банке деньги сохранились, а если была наличка, то "закопать под плитой". Но проблема в том, что таких единицы. Даже если взять небедных людей, то у всех был бизнес, который разрушен и с него ничего не вытянешь для покупки квартиры. У них не было "лишних" котлет, которые можно было бы использовать для покупки жилья
Самый трезвый комментарий.
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