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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 28 бер, 2022 16:43
Bolt написав: flyman написав: Hotab написав:vitaliian
, естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?
Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??
Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.
Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?
З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.
тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.
Може то та сама особа. На Строимдоме, був з нікрм Потапапапа( потім змінив). Мав декілька продуктових магазинів в Донецьку, та біля 10 квартир під здачу в місті та інших Горлівках.Виїхав в Чернівці. Там взяв магазин в оренду, потихеньку розкрутився, купив квартиру.
Да, это он.Биг539 и папапотапа
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Додано: Пон 28 бер, 2022 23:47
Damien написав:
Ошибка в рассуждениях в том, что предполагается что условный мариуполец УЖЕ имел сумму на покупку квартиры. Если так предполагать, то да - в банке деньги сохранились, а если была наличка, то "закопать под плитой". Но проблема в том, что таких единицы. Даже если взять небедных людей, то у всех был бизнес, который разрушен и с него ничего не вытянешь для покупки квартиры. У них не было "лишних" котлет, которые можно было бы использовать для покупки жилья
Самый трезвый комментарий.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 08:29
Zebra
Банков может быть и ...надцать по 200кгрн в каждом
И дома хранить "кирпич-пять пачек" в 3км от Сартаны было с 15года немного неразумно. Долго хранить, не кэш допустим с последней пару дней назад сделки. Так что надеемся на то что ограблены рашистами не все.
Кстати, Вы ж с Чернигова вроде, что там у вас?
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барабашов
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Додано: Вів 29 бер, 2022 08:57
барабашов написав:Zebra
Банков может быть и ...надцать по 200кгрн в каждом
И дома хранить "кирпич-пять пачек" в 3км от Сартаны было с 15года немного неразумно. Долго хранить, не кэш допустим с последней пару дней назад сделки. Так что надеемся на то что ограблены рашистами не все.
Кстати, Вы ж с Чернигова вроде, что там у вас?
Зебра отписал на валютной ветке.
Конечно жесть.
Что в Марике, там вообще трэш. Сталинград №2.
Блять орда потеряла весь имидж накопленный за 20 лет по всему миру, все валютные резервы за рубежом и глубокую эконом.депресию с выплатой репараций на след.10-50 лет.
Дураки в орде радуються убитым украинцам. Масовое помешательство ?
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Хомякоид
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Додано: Вів 29 бер, 2022 09:33
Хомякоид написав:
Дураки в орде радуються убитым украинцам. Масовое помешательство ?
А чого ти шокований? Там дийсно більшість тронулась мізками - це раз
Два - більшість хейту від жінок...
Імхо, треба міняти правила - жінки на передову, чоловіки прикривають...
буде простір хейту реалізуватись
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Додано: Вів 29 бер, 2022 09:36
барабашов написав:
надцать по 200кгрн в каждом
В каких деньгах? Если в гривне, то какой % населения (условного Мариуполя или Чернигова) сейчас может эту гривну перевернуть в доллар? (Напомню, онлайн нельзя, обналичить невозможно.. самая рабочая схема - перевести знакомому в свободную Украину или за границу , где там перевернут в доллар) . Если в долларе, то тут возникают вопросы о верхней планке курса, после которой начинается вываливание из 200к.
В общем-то не совсем понимаю, о чем спорим. 14-15 год вам в пример. Только сейчас все жёстче и глубже.
То, что топливо для КРЖН будет - это точно. Но то, что его станет намного меньше - несомненно.ЕМНИП в 15-..16 году было локальное дно.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 10:01
барабашов написав:Zebra
Банков может быть и ...надцать по 200кгрн в каждом
И дома хранить "кирпич-пять пачек" в 3км от Сартаны было с 15года немного неразумно. Долго хранить, не кэш допустим с последней пару дней назад сделки. Так что надеемся на то что ограблены рашистами не все.
Кстати, Вы ж с Чернигова вроде, что там у вас?
Ви бачили фото і відео з Маріуполя, дивилися відео та читали розповіді тих хто пережив цей ад? Люди ховалися від обстрілів у підвалах, у багатьох після обстрілів квартири вигоріли вщент і якщо були пачки з кірпічами частини з них вже не існує фізично. У кого були та зберіглися машини могли привезти через блок-пост у схованому місці.
Відсоток людей в Маріку або Чернігові, яки мали в заначці або банку сумму, на яку можна купити житло малий.
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