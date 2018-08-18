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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9693969496959696

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:43

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:vitaliian , естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?

Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??
Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.
Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?

З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.

тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.

Може то та сама особа. На Строимдоме, був з нікрм Потапапапа( потім змінив). Мав декілька продуктових магазинів в Донецьку, та біля 10 квартир під здачу в місті та інших Горлівках.Виїхав в Чернівці. Там взяв магазин в оренду, потихеньку розкрутився, купив квартиру.


Да, это он.Биг539 и папапотапа
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 23:47

  Damien написав:Ошибка в рассуждениях в том, что предполагается что условный мариуполец УЖЕ имел сумму на покупку квартиры. Если так предполагать, то да - в банке деньги сохранились, а если была наличка, то "закопать под плитой". Но проблема в том, что таких единицы. Даже если взять небедных людей, то у всех был бизнес, который разрушен и с него ничего не вытянешь для покупки квартиры. У них не было "лишних" котлет, которые можно было бы использовать для покупки жилья

Самый трезвый комментарий.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:29

Zebra
Банков может быть и ...надцать по 200кгрн в каждом
И дома хранить "кирпич-пять пачек" в 3км от Сартаны было с 15года немного неразумно. Долго хранить, не кэш допустим с последней пару дней назад сделки. Так что надеемся на то что ограблены рашистами не все.
Кстати, Вы ж с Чернигова вроде, что там у вас?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:57

  барабашов написав:Zebra
Банков может быть и ...надцать по 200кгрн в каждом
И дома хранить "кирпич-пять пачек" в 3км от Сартаны было с 15года немного неразумно. Долго хранить, не кэш допустим с последней пару дней назад сделки. Так что надеемся на то что ограблены рашистами не все.
Кстати, Вы ж с Чернигова вроде, что там у вас?


Зебра отписал на валютной ветке.
Конечно жесть.
Что в Марике, там вообще трэш. Сталинград №2.

Блять орда потеряла весь имидж накопленный за 20 лет по всему миру, все валютные резервы за рубежом и глубокую эконом.депресию с выплатой репараций на след.10-50 лет.

Дураки в орде радуються убитым украинцам. Масовое помешательство ? :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:33

  Хомякоид написав: Дураки в орде радуються убитым украинцам. Масовое помешательство ? :shock:

А чого ти шокований? Там дийсно більшість тронулась мізками - це раз
Два - більшість хейту від жінок...

Імхо, треба міняти правила - жінки на передову, чоловіки прикривають...
буде простір хейту реалізуватись :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:надцать по 200кгрн в каждом

В каких деньгах? Если в гривне, то какой % населения (условного Мариуполя или Чернигова) сейчас может эту гривну перевернуть в доллар? (Напомню, онлайн нельзя, обналичить невозможно.. самая рабочая схема - перевести знакомому в свободную Украину или за границу , где там перевернут в доллар) . Если в долларе, то тут возникают вопросы о верхней планке курса, после которой начинается вываливание из 200к.
В общем-то не совсем понимаю, о чем спорим. 14-15 год вам в пример. Только сейчас все жёстче и глубже.
То, что топливо для КРЖН будет - это точно. Но то, что его станет намного меньше - несомненно.ЕМНИП в 15-..16 году было локальное дно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:01

  барабашов написав:Zebra
Банков может быть и ...надцать по 200кгрн в каждом
И дома хранить "кирпич-пять пачек" в 3км от Сартаны было с 15года немного неразумно. Долго хранить, не кэш допустим с последней пару дней назад сделки. Так что надеемся на то что ограблены рашистами не все.
Кстати, Вы ж с Чернигова вроде, что там у вас?

Ви бачили фото і відео з Маріуполя, дивилися відео та читали розповіді тих хто пережив цей ад? Люди ховалися від обстрілів у підвалах, у багатьох після обстрілів квартири вигоріли вщент і якщо були пачки з кірпічами частини з них вже не існує фізично. У кого були та зберіглися машини могли привезти через блок-пост у схованому місці.
Відсоток людей в Маріку або Чернігові, яки мали в заначці або банку сумму, на яку можна купити житло малий.
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