Hotab написав:

, естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.