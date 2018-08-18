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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9694969596969697>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 16:43

  Bolt написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:vitaliian , естественно без конкретики, но "когда вывез"? В день начала войны? И куда?

Я, если честно, не очень понимаю, куда условный мариуполец мог бы вывезти несколько пачек и когда он должен был предусмотрительно это сделать??
Очень часто суммы хранят дома в сейфе. На работе в сейфе, в ячейке в банке. (это если не в банке на депо). Хранить в европейском банке - крайне редко даже для киевлянина. Для мариупольца мне кажется и подавно. Во время шмона на БП в зелёном коридоре из того же Марика огромный шанс лишиться заначки.
Какие возможные варианты для мариупольца вы видите?

З.Ы. То, что не унываете - респект. Это сейчас непросто.

тут був на форумі так big689 чи якось подібно називалась обліківка, то він після подій 2014 втратив всі свої "кавалірки" в ОРДЛО, і чи не з нуля почав у Чернівцях чи Ів.Фр., і відписував, що ,навіть, щось виходило.

Може то та сама особа. На Строимдоме, був з нікрм Потапапапа( потім змінив). Мав декілька продуктових магазинів в Донецьку, та біля 10 квартир під здачу в місті та інших Горлівках.Виїхав в Чернівці. Там взяв магазин в оренду, потихеньку розкрутився, купив квартиру.


Да, это он.Биг539 и папапотапа
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 28 бер, 2022 23:47

  Damien написав:Ошибка в рассуждениях в том, что предполагается что условный мариуполец УЖЕ имел сумму на покупку квартиры. Если так предполагать, то да - в банке деньги сохранились, а если была наличка, то "закопать под плитой". Но проблема в том, что таких единицы. Даже если взять небедных людей, то у всех был бизнес, который разрушен и с него ничего не вытянешь для покупки квартиры. У них не было "лишних" котлет, которые можно было бы использовать для покупки жилья

Самый трезвый комментарий.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:29

Zebra
Банков может быть и ...надцать по 200кгрн в каждом
И дома хранить "кирпич-пять пачек" в 3км от Сартаны было с 15года немного неразумно. Долго хранить, не кэш допустим с последней пару дней назад сделки. Так что надеемся на то что ограблены рашистами не все.
Кстати, Вы ж с Чернигова вроде, что там у вас?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 08:57

  барабашов написав:Zebra
Банков может быть и ...надцать по 200кгрн в каждом
И дома хранить "кирпич-пять пачек" в 3км от Сартаны было с 15года немного неразумно. Долго хранить, не кэш допустим с последней пару дней назад сделки. Так что надеемся на то что ограблены рашистами не все.
Кстати, Вы ж с Чернигова вроде, что там у вас?


Зебра отписал на валютной ветке.
Конечно жесть.
Что в Марике, там вообще трэш. Сталинград №2.

Блять орда потеряла весь имидж накопленный за 20 лет по всему миру, все валютные резервы за рубежом и глубокую эконом.депресию с выплатой репараций на след.10-50 лет.

Дураки в орде радуються убитым украинцам. Масовое помешательство ? :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:33

  Хомякоид написав: Дураки в орде радуються убитым украинцам. Масовое помешательство ? :shock:

А чого ти шокований? Там дийсно більшість тронулась мізками - це раз
Два - більшість хейту від жінок...

Імхо, треба міняти правила - жінки на передову, чоловіки прикривають...
буде простір хейту реалізуватись :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 09:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  барабашов написав:надцать по 200кгрн в каждом

В каких деньгах? Если в гривне, то какой % населения (условного Мариуполя или Чернигова) сейчас может эту гривну перевернуть в доллар? (Напомню, онлайн нельзя, обналичить невозможно.. самая рабочая схема - перевести знакомому в свободную Украину или за границу , где там перевернут в доллар) . Если в долларе, то тут возникают вопросы о верхней планке курса, после которой начинается вываливание из 200к.
В общем-то не совсем понимаю, о чем спорим. 14-15 год вам в пример. Только сейчас все жёстче и глубже.
То, что топливо для КРЖН будет - это точно. Но то, что его станет намного меньше - несомненно.ЕМНИП в 15-..16 году было локальное дно.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 10:01

  барабашов написав:Zebra
Банков может быть и ...надцать по 200кгрн в каждом
И дома хранить "кирпич-пять пачек" в 3км от Сартаны было с 15года немного неразумно. Долго хранить, не кэш допустим с последней пару дней назад сделки. Так что надеемся на то что ограблены рашистами не все.
Кстати, Вы ж с Чернигова вроде, что там у вас?

Ви бачили фото і відео з Маріуполя, дивилися відео та читали розповіді тих хто пережив цей ад? Люди ховалися від обстрілів у підвалах, у багатьох після обстрілів квартири вигоріли вщент і якщо були пачки з кірпічами частини з них вже не існує фізично. У кого були та зберіглися машини могли привезти через блок-пост у схованому місці.
Відсоток людей в Маріку або Чернігові, яки мали в заначці або банку сумму, на яку можна купити житло малий.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:44

⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:47

  vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.

блажен хто вірує
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:50

  vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.

Кажуть після війни у німців був страшний інфлец...

Чекаємо схожий експеріенс... Купони схоже всі забули (((
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