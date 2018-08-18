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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9694969596969697

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:55

  flyman написав:
  vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.

блажен хто вірує*

amen!
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:02

  change_pm написав:
  vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.

Кажуть після війни у німців був страшний інфлец...

Чекаємо схожий експеріенс... Купони схоже всі забули (((


Дуже слушна ремарка.
Той що Кухар що прогнозував максимум 29 до кінця року десь пропав, мабуть дав на педалі один з перших.
Не залишилось більше оналітігов.
Бачу що НБУ друкує що скажений. Лінь аналізувати.
Та і розмитнення відмінили. Валюта пливе за німецькі корчі рікою з України.
Хомякоид
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