Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.
vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.
Кажуть після війни у німців був страшний інфлец...
Чекаємо схожий експеріенс... Купони схоже всі забули (((
Дуже слушна ремарка. Той що Кухар що прогнозував максимум 29 до кінця року десь пропав, мабуть дав на педалі один з перших. Не залишилось більше оналітігов. Бачу що НБУ друкує що скажений. Лінь аналізувати. Та і розмитнення відмінили. Валюта пливе за німецькі корчі рікою з України.
vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.
Кажуть після війни у німців був страшний інфлец...
Чекаємо схожий експеріенс... Купони схоже всі забули (((
єто другоє... після 1ї світової, там трохи інші причини, QE так званий, репатріації, Веймарська республіка, підпал Рейхстага, Гітлер, тільки БЛМ не було.
з.і. інфлєц у нас був після розпаду СРСР аж до кінця купонокарбованців (1млн за $5)
Хомякоид написав: Дуже слушна ремарка. Той що Кухар що прогнозував максимум 29 до кінця року десь пропав, мабуть дав на педалі один з перших. Не залишилось більше оналітігов. Бачу що НБУ друкує що скажений. Лінь аналізувати. Та і розмитнення відмінили. Валюта пливе за німецькі корчі рікою з України.
імхо треба орієнтуватись на фібоначі...
34 вже стабільно засвітили, відкриється міжбанк дійдемо до наступого рівня/рівнів, а потім після деномінації знову будемо мати 8.90, як каже едвард!