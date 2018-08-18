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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9695969696979698>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 11:55

  flyman написав:
  vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.

блажен хто вірує*

amen!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:02

  change_pm написав:
  vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.

Кажуть після війни у німців був страшний інфлец...

Чекаємо схожий експеріенс... Купони схоже всі забули (((


Дуже слушна ремарка.
Той що Кухар що прогнозував максимум 29 до кінця року десь пропав, мабуть дав на педалі один з перших.
Не залишилось більше оналітігов.
Бачу що НБУ друкує що скажений. Лінь аналізувати.
Та і розмитнення відмінили. Валюта пливе за німецькі корчі рікою з України.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:12

  change_pm написав:
  vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.

Кажуть після війни у німців був страшний інфлец...

Чекаємо схожий експеріенс... Купони схоже всі забули (((

єто другоє...
після 1ї світової, там трохи інші причини, QE так званий, репатріації, Веймарська республіка, підпал Рейхстага, Гітлер, тільки БЛМ не було.

з.і.
інфлєц у нас був після розпаду СРСР аж до кінця купонокарбованців (1млн за $5)

а після 2014 3х девал та інфлцєц під 50% в рік
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 12:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Збитки вже сягнули 1 трлн.доларів
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684865/
Х.З. як це все буде відшкодовуватись.
Думаю пінопластових хрущів всім набудують, але скільки потрібно буде чекати ?

Можливо держава викупить все що побудували але не встигли продати а далі ?
Спочатку потрібно буде мости та комунікації полагодити а потім будинки.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 13:43

  Хомякоид написав: Дуже слушна ремарка.
Той що Кухар що прогнозував максимум 29 до кінця року десь пропав, мабуть дав на педалі один з перших.
Не залишилось більше оналітігов.
Бачу що НБУ друкує що скажений. Лінь аналізувати.
Та і розмитнення відмінили. Валюта пливе за німецькі корчі рікою з України.

імхо треба орієнтуватись на фібоначі...

34 вже стабільно засвітили, відкриється міжбанк дійдемо до наступого рівня/рівнів, а потім після деномінації знову будемо мати 8.90, як каже едвард!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:22

  change_pm написав:
  Хомякоид написав: Дуже слушна ремарка.
Той що Кухар що прогнозував максимум 29 до кінця року десь пропав, мабуть дав на педалі один з перших.
Не залишилось більше оналітігов.
Бачу що НБУ друкує що скажений. Лінь аналізувати.
Та і розмитнення відмінили. Валюта пливе за німецькі корчі рікою з України.

імхо треба орієнтуватись на фібоначі...

34 вже стабільно засвітили, відкриється міжбанк дійдемо до наступого рівня/рівнів, а потім після деномінації знову будемо мати 8.90, як каже едвард!


Що з житлом яке виплачене не повністю ?
Тут була здається статистика що більшість продажів в новобудовах з розтерменуванням платежу ?
Думаю в більшості була привязка до долара.
IT зможе продовжувати платити неоплачены метри а інші ?
Повна невизначеність.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:43

  Хомякоид написав:
  change_pm написав:
  Хомякоид написав: Дуже слушна ремарка.
Той що Кухар що прогнозував максимум 29 до кінця року десь пропав, мабуть дав на педалі один з перших.
Не залишилось більше оналітігов.
Бачу що НБУ друкує що скажений. Лінь аналізувати.
Та і розмитнення відмінили. Валюта пливе за німецькі корчі рікою з України.

імхо треба орієнтуватись на фібоначі...

34 вже стабільно засвітили, відкриється міжбанк дійдемо до наступого рівня/рівнів, а потім після деномінації знову будемо мати 8.90, як каже едвард!


Що з житлом яке виплачене не повністю ?
Тут була здається статистика що більшість продажів в новобудовах з розтерменуванням платежу ?
Думаю в більшості була привязка до долара.
IT зможе продовжувати платити неоплачены метри а інші ?
Повна невизначеність.

чому така впевненість, що ІТ зможе.
Наразі ІТ згортається, так як клієнти очкують мати справу.
Їм тре щоб розробники були в безпечній країні, а релокація з Укарїни неможлива.
Якщо появиться можливість релокації, то ІТнеги більше задумаються щоб прикупити/інвестувати в безпечну країну.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 15:56

  flyman написав:чому така впевненість, що ІТ зможе.
Наразі ІТ згортається, так як клієнти очкують мати справу.
Їм тре щоб розробники були в безпечній країні, а релокація з Укарїни неможлива.
Якщо появиться можливість релокації, то ІТнеги більше задумаються щоб прикупити/інвестувати в безпечну країну.


Думаєш IT ляже після припинення війни ?
По ідеї не повино, там же не потрібні капітальні інветиції крім компів.
Думаю будуть компації робити релокейт в Вінницю або далі на західні міста України.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:12

  Хомякоид написав:
  flyman написав:чому така впевненість, що ІТ зможе.
Наразі ІТ згортається, так як клієнти очкують мати справу.
Їм тре щоб розробники були в безпечній країні, а релокація з Укарїни неможлива.
Якщо появиться можливість релокації, то ІТнеги більше задумаються щоб прикупити/інвестувати в безпечну країну.


Думаєш IT ляже після припинення війни ?
По ідеї не повино, там же не потрібні капітальні інветиції крім компів.
Думаю будуть компації робити релокейт в Вінницю або далі на західні міста України.


Хто з Вінниці - поїдуть у Вінницю. З Києва ,з півдня та сходу у Вінницю та ЗУ (маючи теперешній досвід ) не поїдуть, поїдуть до НАТО та ЄС
fox767676
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Якщо появиться можливість релокації, то ІТнеги більше задумаються щоб прикупити/інвестувати в безпечну країну.


Так. Хто з кінцями, а хто хоча б в кавалірку на чорний день
fox767676
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