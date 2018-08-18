Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.
vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.
Кажуть після війни у німців був страшний інфлец...
Чекаємо схожий експеріенс... Купони схоже всі забули (((
Дуже слушна ремарка. Той що Кухар що прогнозував максимум 29 до кінця року десь пропав, мабуть дав на педалі один з перших. Не залишилось більше оналітігов. Бачу що НБУ друкує що скажений. Лінь аналізувати. Та і розмитнення відмінили. Валюта пливе за німецькі корчі рікою з України.
vitaliian написав:⚡️⚡️Одним из важных процессов по отстраиванию Украины после войны станет логистика. Понятно, что многие застройщики уже ждут и вертикаль принятия решений будет идти по линии Офис президента-Кабмин-Минрегион-Губернаторы-мэры-главы РГА-главы ОТГ. И отдельной ветвью станут люди. Условно, если человек захочет сам восстановить свое жилье быстро, частный дом - государство должно будет обеспечить этого человека стройматериалами. Будут специальные комиссии, максимально задействована цифровизация страны. Это будет нереальный рывок для Украины. И, да, люди смогут отстраивать свои дома сами, если захотят не ждать государственных программ. Страна будет им помогать стройматериалами или финансами на них. Этот вопрос уже прорабатывается в Кабмине.
Кажуть після війни у німців був страшний інфлец...
Чекаємо схожий експеріенс... Купони схоже всі забули (((
єто другоє... після 1ї світової, там трохи інші причини, QE так званий, репатріації, Веймарська республіка, підпал Рейхстага, Гітлер, тільки БЛМ не було.
з.і. інфлєц у нас був після розпаду СРСР аж до кінця купонокарбованців (1млн за $5)
Хомякоид написав: Дуже слушна ремарка. Той що Кухар що прогнозував максимум 29 до кінця року десь пропав, мабуть дав на педалі один з перших. Не залишилось більше оналітігов. Бачу що НБУ друкує що скажений. Лінь аналізувати. Та і розмитнення відмінили. Валюта пливе за німецькі корчі рікою з України.
імхо треба орієнтуватись на фібоначі...
34 вже стабільно засвітили, відкриється міжбанк дійдемо до наступого рівня/рівнів, а потім після деномінації знову будемо мати 8.90, як каже едвард!
Хомякоид написав: Дуже слушна ремарка. Той що Кухар що прогнозував максимум 29 до кінця року десь пропав, мабуть дав на педалі один з перших. Не залишилось більше оналітігов. Бачу що НБУ друкує що скажений. Лінь аналізувати. Та і розмитнення відмінили. Валюта пливе за німецькі корчі рікою з України.
імхо треба орієнтуватись на фібоначі...
34 вже стабільно засвітили, відкриється міжбанк дійдемо до наступого рівня/рівнів, а потім після деномінації знову будемо мати 8.90, як каже едвард!
Що з житлом яке виплачене не повністю ? Тут була здається статистика що більшість продажів в новобудовах з розтерменуванням платежу ? Думаю в більшості була привязка до долара. IT зможе продовжувати платити неоплачены метри а інші ? Повна невизначеність.
Хомякоид написав: Дуже слушна ремарка. Той що Кухар що прогнозував максимум 29 до кінця року десь пропав, мабуть дав на педалі один з перших. Не залишилось більше оналітігов. Бачу що НБУ друкує що скажений. Лінь аналізувати. Та і розмитнення відмінили. Валюта пливе за німецькі корчі рікою з України.
імхо треба орієнтуватись на фібоначі...
34 вже стабільно засвітили, відкриється міжбанк дійдемо до наступого рівня/рівнів, а потім після деномінації знову будемо мати 8.90, як каже едвард!
Що з житлом яке виплачене не повністю ? Тут була здається статистика що більшість продажів в новобудовах з розтерменуванням платежу ? Думаю в більшості була привязка до долара. IT зможе продовжувати платити неоплачены метри а інші ? Повна невизначеність.
чому така впевненість, що ІТ зможе. Наразі ІТ згортається, так як клієнти очкують мати справу. Їм тре щоб розробники були в безпечній країні, а релокація з Укарїни неможлива. Якщо появиться можливість релокації, то ІТнеги більше задумаються щоб прикупити/інвестувати в безпечну країну.
flyman написав:чому така впевненість, що ІТ зможе. Наразі ІТ згортається, так як клієнти очкують мати справу. Їм тре щоб розробники були в безпечній країні, а релокація з Укарїни неможлива. Якщо появиться можливість релокації, то ІТнеги більше задумаються щоб прикупити/інвестувати в безпечну країну.
Думаєш IT ляже після припинення війни ? По ідеї не повино, там же не потрібні капітальні інветиції крім компів. Думаю будуть компації робити релокейт в Вінницю або далі на західні міста України.
flyman написав:чому така впевненість, що ІТ зможе. Наразі ІТ згортається, так як клієнти очкують мати справу. Їм тре щоб розробники були в безпечній країні, а релокація з Укарїни неможлива. Якщо появиться можливість релокації, то ІТнеги більше задумаються щоб прикупити/інвестувати в безпечну країну.
Думаєш IT ляже після припинення війни ? По ідеї не повино, там же не потрібні капітальні інветиції крім компів. Думаю будуть компації робити релокейт в Вінницю або далі на західні міста України.
Хто з Вінниці - поїдуть у Вінницю. З Києва ,з півдня та сходу у Вінницю та ЗУ (маючи теперешній досвід ) не поїдуть, поїдуть до НАТО та ЄС