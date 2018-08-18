Перспективы новостроек крайне печальны в КРЖН. Я даже не могу представить, что достроятся объекты с высокой степенью (более 50%) готовности.
Те, что с меньшей - труба точно
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Перспективы новостроек крайне печальны в КРЖН. Я даже не могу представить, что достроятся объекты с высокой степенью (более 50%) готовности.
Те, что с меньшей - труба точно
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:31
Как раз думаю новостройки у которых все в прядке с доками достроят за счет государства.
Те кто влез в расрочку платежа с доларом думаю не смогут платить и будут скидывать инвештиции.
Даже IT как видим здесь не будет платить а будет релокейтиться под защиту НАТО.
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Никакие частные новострои не будут достраивать за счёт государства 100%.
Государству хватит забот и с разрушенным жильем
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:56
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