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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9695969696979698

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Перспективы новостроек крайне печальны в КРЖН. Я даже не могу представить, что достроятся объекты с высокой степенью (более 50%) готовности.
Те, что с меньшей - труба точно
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:31

  Damien написав:Перспективы новостроек крайне печальны в КРЖН. Я даже не могу представить, что достроятся объекты с высокой степенью (более 50%) готовности.
Те, что с меньшей - труба точно


Как раз думаю новостройки у которых все в прядке с доками достроят за счет государства.
Те кто влез в расрочку платежа с доларом думаю не смогут платить и будут скидывать инвештиции.
Даже IT как видим здесь не будет платить а будет релокейтиться под защиту НАТО.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никакие частные новострои не будут достраивать за счёт государства 100%.
Государству хватит забот и с разрушенным жильем
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:56

  Damien написав:Никакие частные новострои не будут достраивать за счёт государства 100%.
Государству хватит забот и с разрушенным жильем


А где людей селить ? Если с доками все ок то почему не выкупить квартиры для пострадавших ?
Хомякоид
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