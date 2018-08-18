Перспективы новостроек крайне печальны в КРЖН. Я даже не могу представить, что достроятся объекты с высокой степенью (более 50%) готовности.
Те, что с меньшей - труба точно
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Додано: Вів 29 бер, 2022 16:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Перспективы новостроек крайне печальны в КРЖН. Я даже не могу представить, что достроятся объекты с высокой степенью (более 50%) готовности.
Те, что с меньшей - труба точно
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:31
Как раз думаю новостройки у которых все в прядке с доками достроят за счет государства.
Те кто влез в расрочку платежа с доларом думаю не смогут платить и будут скидывать инвештиции.
Даже IT как видим здесь не будет платить а будет релокейтиться под защиту НАТО.
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Никакие частные новострои не будут достраивать за счёт государства 100%.
Государству хватит забот и с разрушенным жильем
Додано: Вів 29 бер, 2022 16:56
Додано: Вів 29 бер, 2022 18:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Инвештыри в Подол Град приободрились
Додано: Вів 29 бер, 2022 18:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В ситуации "на сейчас" жилья всем хватит с головой. С учётом тех, кто выехал и не вернется
Додано: Вів 29 бер, 2022 18:37
За 8 лет почти никак не решился вопрос с жильем для переселенцев из зоны АТО. Ни одна программа массово не заработала. Сейчас масштабы лишений от войны гораздо больше и точка еще не поставлена.
"Розовые очки" наверное нужны сейчас, чтобы не "тронуться" и иметь надежды, и планы на будущее.
Когда закончится война, наступит реальность о которой узнаем тогда, когда закончится война.
Додано: Вів 29 бер, 2022 18:49
Впевнені? В Бучанському районі (Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель) а також Мощуні-це ті місця де ситуацію знаю добре, зруйновано або пошкоджено від 30 до 80% житла. З комунікаціями повний капець. Проживало в цих н.п. десь 150000-200000 людей. І таких місць по Україні не мало. Виїхали в основному жінки з дітьми та пенсіонери. Чи багато з них зможуть осісти на чужині?
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