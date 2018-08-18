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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9696969796989699>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Перспективы новостроек крайне печальны в КРЖН. Я даже не могу представить, что достроятся объекты с высокой степенью (более 50%) готовности.
Те, что с меньшей - труба точно
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:31

  Damien написав:Перспективы новостроек крайне печальны в КРЖН. Я даже не могу представить, что достроятся объекты с высокой степенью (более 50%) готовности.
Те, что с меньшей - труба точно


Как раз думаю новостройки у которых все в прядке с доками достроят за счет государства.
Те кто влез в расрочку платежа с доларом думаю не смогут платить и будут скидывать инвештиции.
Даже IT как видим здесь не будет платить а будет релокейтиться под защиту НАТО.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Никакие частные новострои не будут достраивать за счёт государства 100%.
Государству хватит забот и с разрушенным жильем
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 16:56

  Damien написав:Никакие частные новострои не будут достраивать за счёт государства 100%.
Государству хватит забот и с разрушенным жильем


А где людей селить ? Если с доками все ок то почему не выкупить квартиры для пострадавших ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Инвештыри в Подол Град приободрились
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В ситуации "на сейчас" жилья всем хватит с головой. С учётом тех, кто выехал и не вернется
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:37

За 8 лет почти никак не решился вопрос с жильем для переселенцев из зоны АТО. Ни одна программа массово не заработала. Сейчас масштабы лишений от войны гораздо больше и точка еще не поставлена.
"Розовые очки" наверное нужны сейчас, чтобы не "тронуться" и иметь надежды, и планы на будущее.
Когда закончится война, наступит реальность о которой узнаем тогда, когда закончится война.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 18:49

  Damien написав:В ситуации "на сейчас" жилья всем хватит с головой. С учётом тех, кто выехал и не вернется


Впевнені? В Бучанському районі (Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель) а також Мощуні-це ті місця де ситуацію знаю добре, зруйновано або пошкоджено від 30 до 80% житла. З комунікаціями повний капець. Проживало в цих н.п. десь 150000-200000 людей. І таких місць по Україні не мало. Виїхали в основному жінки з дітьми та пенсіонери. Чи багато з них зможуть осісти на чужині?
п.с. Ось іще факт-подзвонив знайомим у Фастів, серед іншого пожалілися на відсутність у продажу цементу в мішках, тільки у деяких перекупників на вагу-20 грн/кг! :shock:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 19:11

  striped написав:Инвештыри в Подол Град приободрились


А при чем тут ПодолГрад???
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:28

  drevlyanin написав:
  Damien написав:В ситуации "на сейчас" жилья всем хватит с головой. С учётом тех, кто выехал и не вернется


Впевнені? В Бучанському районі (Буча, Ірпінь, Гостомель, Ворзель) а також Мощуні-це ті місця де ситуацію знаю добре, зруйновано або пошкоджено від 30 до 80% житла. З комунікаціями повний капець. Проживало в цих н.п. десь 150000-200000 людей. І таких місць по Україні не мало. Виїхали в основному жінки з дітьми та пенсіонери. Чи багато з них зможуть осісти на чужині?
п.с. Ось іще факт-подзвонив знайомим у Фастів, серед іншого пожалілися на відсутність у продажу цементу в мішках, тільки у деяких перекупників на вагу-20 грн/кг! :shock:


Фастовский район это прифронтовая зона, всем нужен цемент для постройки укреплений и ремонтов.
Волонтеры не успевают гуманитарку завозить и развозить по Украине, тут уж не до цемента.
Очень много неизвестных. Если Запад поможет то заработают стройки и всех раселят.
Если будут более важные задачи то могут быть проблемы с востановлением жилья.
Хомякоид
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