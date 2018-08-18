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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9696969796989699

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:35

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:48

  Клиент_ написав:За 8 лет почти никак не решился вопрос с жильем для переселенцев из зоны АТО. Ни одна программа массово не заработала. Сейчас масштабы лишений от войны гораздо больше и точка еще не поставлена.
"Розовые очки" наверное нужны сейчас, чтобы не "тронуться" и иметь надежды, и планы на будущее.
Когда закончится война, наступит реальность о которой узнаем тогда, когда закончится война.

В Чернигове вчера или позавчера в новостройку прилетел снаряд крупнокалиберный, дом превратился в аварийный, порвало все коммуникации, сдвинулись плиты перекрытия, покосило стены. Готовность была 80-90%

Дом под снос одним снарядом за 1000 долларов.

Инвесторы конечно потеряли.
Интересно теоретически смогут ли получить компенсацию, ведь права собственности пока не оформлены, пока дом не был введен в эксплуатацию.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:51

  Первый написав:https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/

Ууууууу... диви який! А ми тут Тетріс з ремонтом плануємо па1000 за метр купувати. І то, тільки якощо високий поверх і з гарним креєвидом. А він нам 9-тижневу панель з обробкою хоче по такій ціні продавати. Кровосіся!
Востаннє редагувалось airmax78 в Вів 29 бер, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:52

  Первый написав:https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/


Куе за метр в ньюхрущах з якихось гомнопанелей(навіть стидається сказати яких саме) для массової забудови в післявоєнний період?! Ніконов Абсентом часом не обпився? Чи він розраховує продавати це держбюджету? Чи може розраховує на "масковскіх" замовників?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 20:54

  Zebra написав:В Чернигове вчера или позавчера в новостройку прилетел снаряд крупнокалиберный, дом превратился в аварийный, порвало все коммуникации, сдвинулись плиты перекрытия, покосило стены. Готовность была 80-90%

Дом под снос одним снарядом за 1000 долларов.

Инвесторы конечно потеряли.
Интересно теоретически смогут ли получить компенсацию, ведь права собственности пока не оформлены, пока дом не был введен в эксплуатацию.


Форс-мажор в чистом виде. Никто никому ничего не должен, имхо. :roll:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:12

  Hotab написав:
  vitaliian написав:но все банки работают. ни одного банкротства. То есть деньги бизнеса и частных лиц в сохранности. Это топливо.

Возможно ровно до того момента, когда заработает межбанк, установится рыночный курс, снимут мораторий на снятие валюты из банков. Может оказаться, что из условных 100 куе в банке отдадут только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли. Или её извлекли из банковский ячейки в одном из отделений Мариуполя совсем не ее хозяева.
Много интересного с ней может происходить, пока хозяин ее сидит в подвале при свечке.


валюты в нас вливают немало, потому курс реальный не сильно вырос. в рашке рисуют красивый курс на форексе, а реально в банках почти х2 и налика НЕ БУДЕТ. это если у нас бы щас 50 был.
trololo
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 21:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

drevlyanin написав:
  Первый написав:https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/


Куе за метр в ньюхрущах з якихось гомнопанелей(навіть стидається сказати яких саме) для массової забудови в післявоєнний період?! Ніконов Абсентом часом не обпився? Чи він розраховує продавати це держбюджету? Чи може розраховує на "масковскіх" замовників?
Никонов живёт в каком то своем мире. До этого ему удавалось находить умалишённых с деньгами, которые покупали по его ценам Юниты и Файны, но после войны таких уже не останется
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:11

  Первый написав:https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/


Ыкона стиля будет штамповать концептуальные Ылитные АППСы?
:mrgreen:
rjkz
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