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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:35
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:48
Клиент_ написав:
За 8 лет почти никак не решился вопрос с жильем для переселенцев из зоны АТО. Ни одна программа массово не заработала. Сейчас масштабы лишений от войны гораздо больше и точка еще не поставлена.
"Розовые очки" наверное нужны сейчас, чтобы не "тронуться" и иметь надежды, и планы на будущее.
Когда закончится война, наступит реальность о которой узнаем тогда, когда закончится война.
В Чернигове вчера или позавчера в новостройку прилетел снаряд крупнокалиберный, дом превратился в аварийный, порвало все коммуникации, сдвинулись плиты перекрытия, покосило стены. Готовность была 80-90%
Дом под снос одним снарядом за 1000 долларов.
Инвесторы конечно потеряли.
Интересно теоретически смогут ли получить компенсацию, ведь права собственности пока не оформлены, пока дом не был введен в эксплуатацию.
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Zebra
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:51
Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Ууууууу... диви який! А ми тут Тетріс з ремонтом плануємо па1000 за метр купувати. І то, тільки якощо високий поверх і з гарним креєвидом. А він нам 9-тижневу панель з обробкою хоче по такій ціні продавати. Кровосіся!
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 29 бер, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:52
Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Куе за метр в ньюхрущах з якихось гомнопанелей(навіть стидається сказати яких саме) для массової забудови в післявоєнний період?! Ніконов Абсентом часом не обпився? Чи він розраховує продавати це держбюджету? Чи може розраховує на "масковскіх" замовників?
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drevlyanin
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:54
Zebra написав:
В Чернигове вчера или позавчера в новостройку прилетел снаряд крупнокалиберный, дом превратился в аварийный, порвало все коммуникации, сдвинулись плиты перекрытия, покосило стены. Готовность была 80-90%
Дом под снос одним снарядом за 1000 долларов.
Инвесторы конечно потеряли.
Интересно теоретически смогут ли получить компенсацию, ведь права собственности пока не оформлены, пока дом не был введен в эксплуатацию.
Форс-мажор в чистом виде. Никто никому ничего не должен, имхо.
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fler
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:12
Hotab написав: vitaliian написав:
но все банки работают. ни одного банкротства. То есть деньги бизнеса и частных лиц в сохранности. Это топливо.
Возможно ровно до того момента, когда заработает межбанк, установится рыночный курс, снимут мораторий на снятие валюты из банков. Может оказаться, что из условных 100 куе в банке отдадут только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли. Или её извлекли из банковский ячейки в одном из отделений Мариуполя совсем не ее хозяева.
Много интересного с ней может происходить, пока хозяин ее сидит в подвале при свечке.
валюты в нас вливают немало, потому курс реальный не сильно вырос. в рашке рисуют красивый курс на форексе, а реально в банках почти х2 и налика НЕ БУДЕТ. это если у нас бы щас 50 был.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:54
drevlyanin написав: Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Куе за метр в ньюхрущах з якихось гомнопанелей(навіть стидається сказати яких саме) для массової забудови в післявоєнний період?! Ніконов Абсентом часом не обпився? Чи він розраховує продавати це держбюджету? Чи може розраховує на "масковскіх" замовників?
Никонов живёт в каком то своем мире. До этого ему удавалось находить умалишённых с деньгами, которые покупали по его ценам Юниты и Файны, но после войны таких уже не останется
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Damien
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Додано: Вів 29 бер, 2022 22:11
Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Ыкона стиля будет штамповать концептуальные Ылитные АППСы?
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rjkz
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