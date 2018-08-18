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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 бер, 2022 20:35
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:48
Клиент_ написав:
За 8 лет почти никак не решился вопрос с жильем для переселенцев из зоны АТО. Ни одна программа массово не заработала. Сейчас масштабы лишений от войны гораздо больше и точка еще не поставлена.
"Розовые очки" наверное нужны сейчас, чтобы не "тронуться" и иметь надежды, и планы на будущее.
Когда закончится война, наступит реальность о которой узнаем тогда, когда закончится война.
В Чернигове вчера или позавчера в новостройку прилетел снаряд крупнокалиберный, дом превратился в аварийный, порвало все коммуникации, сдвинулись плиты перекрытия, покосило стены. Готовность была 80-90%
Дом под снос одним снарядом за 1000 долларов.
Инвесторы конечно потеряли.
Интересно теоретически смогут ли получить компенсацию, ведь права собственности пока не оформлены, пока дом не был введен в эксплуатацию.
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Zebra
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:51
Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Ууууууу... диви який! А ми тут Тетріс з ремонтом плануємо па1000 за метр купувати. І то, тільки якощо високий поверх і з гарним креєвидом. А він нам 9-тижневу панель з обробкою хоче по такій ціні продавати. Кровосіся!
Востаннє редагувалось airmax78
в Вів 29 бер, 2022 20:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:52
Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Куе за метр в ньюхрущах з якихось гомнопанелей(навіть стидається сказати яких саме) для массової забудови в післявоєнний період?! Ніконов Абсентом часом не обпився? Чи він розраховує продавати це держбюджету? Чи може розраховує на "масковскіх" замовників?
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drevlyanin
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Додано: Вів 29 бер, 2022 20:54
Zebra написав:
В Чернигове вчера или позавчера в новостройку прилетел снаряд крупнокалиберный, дом превратился в аварийный, порвало все коммуникации, сдвинулись плиты перекрытия, покосило стены. Готовность была 80-90%
Дом под снос одним снарядом за 1000 долларов.
Инвесторы конечно потеряли.
Интересно теоретически смогут ли получить компенсацию, ведь права собственности пока не оформлены, пока дом не был введен в эксплуатацию.
Форс-мажор в чистом виде. Никто никому ничего не должен, имхо.
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fler
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:12
Hotab написав: vitaliian написав:
но все банки работают. ни одного банкротства. То есть деньги бизнеса и частных лиц в сохранности. Это топливо.
Возможно ровно до того момента, когда заработает межбанк, установится рыночный курс, снимут мораторий на снятие валюты из банков. Может оказаться, что из условных 100 куе в банке отдадут только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли. Или её извлекли из банковский ячейки в одном из отделений Мариуполя совсем не ее хозяева.
Много интересного с ней может происходить, пока хозяин ее сидит в подвале при свечке.
валюты в нас вливают немало, потому курс реальный не сильно вырос. в рашке рисуют красивый курс на форексе, а реально в банках почти х2 и налика НЕ БУДЕТ. это если у нас бы щас 50 был.
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trololo
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Додано: Вів 29 бер, 2022 21:54
drevlyanin написав: Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Куе за метр в ньюхрущах з якихось гомнопанелей(навіть стидається сказати яких саме) для массової забудови в післявоєнний період?! Ніконов Абсентом часом не обпився? Чи він розраховує продавати це держбюджету? Чи може розраховує на "масковскіх" замовників?
Никонов живёт в каком то своем мире. До этого ему удавалось находить умалишённых с деньгами, которые покупали по его ценам Юниты и Файны, но после войны таких уже не останется
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Damien
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Додано: Вів 29 бер, 2022 22:11
Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Ыкона стиля будет штамповать концептуальные Ылитные АППСы?
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rjkz
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Додано: Вів 29 бер, 2022 22:54
Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Я думал этих первопрохожих где-то Калибром вальнуло таки. Но эта публика как тараканы, даже в минус без отопления выживает.
Помнится прохожий тут бесновался лет 5 назад, рассказывал о бездельниках и алкашах военных. Я ему говорил, что из Неданчичей до Киева полдня на танке, и моли бога, чтоб военные их остановили. Он визжал,тыцал "жалоба" и не верил. Привет, дружок.
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Hotab
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Додано: Вів 29 бер, 2022 22:56
rjkz написав: Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Ыкона стиля будет штамповать концептуальные Ылитные АППСы?
Думаю буде щось набагато цікавіше. Ніконов навчить українських забудовників будувати панельні будинки, які не будуть виглядати як зірочки від Оркади чи стіни від ДБК.
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airmax78
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