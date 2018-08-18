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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 29 бер, 2022 22:59
Hotab написав: Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Я думал этих первопрохожих где-то Калибром вальнуло таки. Но эта публика как тараканы, даже в минус без отопления выживает.
Помнится прохожий тут бесновался лет 5 назад, рассказывал о бездельниках и алкашах военных. Я ему говорил, что из Неданчичей до Киева полдня на танке, и моли бога, чтоб военные их остановили. Он визжал,тыцал "жалоба" и не верил. Привет, дружок.
Ну от навіщо Ви так? Військові - наше все! Боги! Але ж хто країну після війни відбудовувати буде? Всім робота знайдеться.
P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили - тоді зараз будь-які об'єкти на вибір. 044 на Кирилівській можна розглянути якщо па1000 запропонують.
Або беріть па1200 з готовим ремонтом.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 23:07
airmax78 написав:
Але ж хто країну після війни відбудовувати буде?
Прохожий?
Запевняю вас, буде і далі (вцілілі) свої апартаменти здавати тепер вже втридорога тим, хто втратив житло, і далі не заплатить жодної копійки податку (на армію ) зі свої доходів. Ви хіба не бачите цю публіку??
Ви просто забули, що це було однією з тем батлів тоді.
Оця босота зневажливо ставилась, вони були царьки з капіталами вкладеними в нерухомість. І не бажали розуміти, що вони дуже залежать від тих, від кого вони ховали свої доходи і не платили податки (ЗСУ).
Ви забули випади на мою адресу, що я прапорщик, який спирт краде і т.д??
Ця бидлота бачила себе хазяїнами життя. А виявилось, що їх життя і статки залежать від одного випадкового Ураган-а в дім, або невипадкової Х-101 .
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Hotab
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Додано: Вів 29 бер, 2022 23:12
airmax78 написав:
P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили
Так. І на сьогодні навіть зберіг котлети (як буде далі - хз).
Проте я не встиг скинути херсонські 91 кВ.метри. І я вангую, що Херсон надалі буде українським, але прифронтовим на найближчі роки. Хз кому цікаво буде таке житло.
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".
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Додано: Вів 29 бер, 2022 23:28
Hotab написав: airmax78 написав:
P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили
Так. І на сьогодні навіть зберіг котлети (як буде далі - хз).
Проте я не встиг скинути херсонські 91 кВ.метри. І я вангую, що Херсон надалі буде українським, але прифронтовим на найближчі роки. Хз кому цікаво буде таке житло.
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".
Цивільних передмістя кинули на розтерзання оркам. Це ганебно. Як шмат м"яса гієнам.
Підірвали мости в перший же день.
А евакуацію цивільних почали організовувати десь через тиждень-два.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 23:36
trololo написав: Hotab написав: vitaliian написав:
но все банки работают. ни одного банкротства. То есть деньги бизнеса и частных лиц в сохранности. Это топливо.
Возможно ровно до того момента, когда заработает межбанк, установится рыночный курс, снимут мораторий на снятие валюты из банков. Может оказаться, что из условных 100 куе в банке отдадут только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли. Или её извлекли из банковский ячейки в одном из отделений Мариуполя совсем не ее хозяева.
Много интересного с ней может происходить, пока хозяин ее сидит в подвале при свечке.
валюты в нас вливают немало, потому курс реальный не сильно вырос. в рашке рисуют красивый курс на форексе, а реально в банках почти х2 и налика НЕ БУДЕТ. это если у нас бы щас 50 был.
Да нет. В ГазоАлмазоНефтеСвинарнике как раз уже чёрные обменки по 100 и дешевле продают, правда покупают намного дешевле, и 120...150 забыли как страшный сон.
Посмотрим как они санкции одной левой.
Пока у них закрываются разборки древних джипов, потому что мало того что проплатить новые поставки нельзя, так японцы и купленные авто запретили грузить на корабли, типа возможно использование в военных целях. Будут ставить на Тойоты и Мицыки с Патрулями карбы с Уазки и двери оттуда, любят они сгнившую кузовню на разборке покупать.
Посмотрим как у них весь мир будет покупать нефть "па150"(по Демуре) и газ по 1000+.
Наверно в балонно-канистровых количествах за кредитные деньги ВнешТоргбанка.
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Додано: Вів 29 бер, 2022 23:41
airmax78 написав: rjkz написав: Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Ыкона стиля будет штамповать концептуальные Ылитные АППСы?
Думаю буде щось набагато цікавіше. Ніконов навчить українських забудовників будувати панельні будинки, які не будуть виглядати як зірочки від Оркади чи стіни від ДБК.
Что можно улучшить в Ылитном АППСе от ДСК-4 если они идеален?
"Он прекрасен" (ТМ Эйрмакс)
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