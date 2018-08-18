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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9697969896999700

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 182
1. Не вище 900
20%
36
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
12%
21
4. 1201 - 1300
12%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 22:59

  Hotab написав:
  Первый написав:https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/

Я думал этих первопрохожих где-то Калибром вальнуло таки. Но эта публика как тараканы, даже в минус без отопления выживает.
Помнится прохожий тут бесновался лет 5 назад, рассказывал о бездельниках и алкашах военных. Я ему говорил, что из Неданчичей до Киева полдня на танке, и моли бога, чтоб военные их остановили. Он визжал,тыцал "жалоба" и не верил. Привет, дружок.

Ну от навіщо Ви так? Військові - наше все! Боги! Але ж хто країну після війни відбудовувати буде? Всім робота знайдеться.

P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили - тоді зараз будь-які об'єкти на вибір. 044 на Кирилівській можна розглянути якщо па1000 запропонують.
Або беріть па1200 з готовим ремонтом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Але ж хто країну після війни відбудовувати буде?

Прохожий?
Запевняю вас, буде і далі (вцілілі) свої апартаменти здавати тепер вже втридорога тим, хто втратив житло, і далі не заплатить жодної копійки податку (на армію ) зі свої доходів. Ви хіба не бачите цю публіку??

Ви просто забули, що це було однією з тем батлів тоді.
Оця босота зневажливо ставилась, вони були царьки з капіталами вкладеними в нерухомість. І не бажали розуміти, що вони дуже залежать від тих, від кого вони ховали свої доходи і не платили податки (ЗСУ).
Ви забули випади на мою адресу, що я прапорщик, який спирт краде і т.д??
Ця бидлота бачила себе хазяїнами життя. А виявилось, що їх життя і статки залежать від одного випадкового Ураган-а в дім, або невипадкової Х-101 .
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили

Так. І на сьогодні навіть зберіг котлети (як буде далі - хз).
Проте я не встиг скинути херсонські 91 кВ.метри. І я вангую, що Херсон надалі буде українським, але прифронтовим на найближчі роки. Хз кому цікаво буде таке житло.
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:28

  Hotab написав:
  airmax78 написав:P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили

Так. І на сьогодні навіть зберіг котлети (як буде далі - хз).
Проте я не встиг скинути херсонські 91 кВ.метри. І я вангую, що Херсон надалі буде українським, але прифронтовим на найближчі роки. Хз кому цікаво буде таке житло.
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".

Цивільних передмістя кинули на розтерзання оркам. Це ганебно. Як шмат м"яса гієнам.
Підірвали мости в перший же день.
А евакуацію цивільних почали організовувати десь через тиждень-два.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:36

  trololo написав:
  Hotab написав:
  vitaliian написав:но все банки работают. ни одного банкротства. То есть деньги бизнеса и частных лиц в сохранности. Это топливо.

Возможно ровно до того момента, когда заработает межбанк, установится рыночный курс, снимут мораторий на снятие валюты из банков. Может оказаться, что из условных 100 куе в банке отдадут только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли. Или её извлекли из банковский ячейки в одном из отделений Мариуполя совсем не ее хозяева.
Много интересного с ней может происходить, пока хозяин ее сидит в подвале при свечке.


валюты в нас вливают немало, потому курс реальный не сильно вырос. в рашке рисуют красивый курс на форексе, а реально в банках почти х2 и налика НЕ БУДЕТ. это если у нас бы щас 50 был.

Да нет. В ГазоАлмазоНефтеСвинарнике как раз уже чёрные обменки по 100 и дешевле продают, правда покупают намного дешевле, и 120...150 забыли как страшный сон.
Посмотрим как они санкции одной левой.
Пока у них закрываются разборки древних джипов, потому что мало того что проплатить новые поставки нельзя, так японцы и купленные авто запретили грузить на корабли, типа возможно использование в военных целях. Будут ставить на Тойоты и Мицыки с Патрулями карбы с Уазки и двери оттуда, любят они сгнившую кузовню на разборке покупать.
Посмотрим как у них весь мир будет покупать нефть "па150"(по Демуре) и газ по 1000+.
Наверно в балонно-канистровых количествах за кредитные деньги ВнешТоргбанка.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 бер, 2022 23:41

  airmax78 написав:
  rjkz написав:
  Первый написав:https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/


Ыкона стиля будет штамповать концептуальные Ылитные АППСы?
:mrgreen:

Думаю буде щось набагато цікавіше. Ніконов навчить українських забудовників будувати панельні будинки, які не будуть виглядати як зірочки від Оркади чи стіни від ДБК.


Что можно улучшить в Ылитном АППСе от ДСК-4 если они идеален?
"Он прекрасен" (ТМ Эйрмакс)
:lol:
rjkz
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