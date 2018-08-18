|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 29 бер, 2022 23:12
airmax78 написав:
P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили
Так. І на сьогодні навіть зберіг котлети (як буде далі - хз).
Проте я не встиг скинути херсонські 91 кВ.метри. І я вангую, що Херсон надалі буде українським, але прифронтовим на найближчі роки. Хз кому цікаво буде таке житло.
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7426
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1787 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 29 бер, 2022 23:28
Hotab написав: airmax78 написав:
P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили
Так. І на сьогодні навіть зберіг котлети (як буде далі - хз).
Проте я не встиг скинути херсонські 91 кВ.метри. І я вангую, що Херсон надалі буде українським, але прифронтовим на найближчі роки. Хз кому цікаво буде таке житло.
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".
Цивільних передмістя кинули на розтерзання оркам. Це ганебно. Як шмат м"яса гієнам.
Підірвали мости в перший же день.
А евакуацію цивільних почали організовувати десь через тиждень-два.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 28879
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1402 раз.
- Подякували: 2493 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 29 бер, 2022 23:36
trololo написав: Hotab написав: vitaliian написав:
но все банки работают. ни одного банкротства. То есть деньги бизнеса и частных лиц в сохранности. Это топливо.
Возможно ровно до того момента, когда заработает межбанк, установится рыночный курс, снимут мораторий на снятие валюты из банков. Может оказаться, что из условных 100 куе в банке отдадут только 4 по курсу 50. Или заначка сгорела а обваленном доме в Мариуполе. Или её там при разбирании завалов нашли. Или её извлекли из банковский ячейки в одном из отделений Мариуполя совсем не ее хозяева.
Много интересного с ней может происходить, пока хозяин ее сидит в подвале при свечке.
валюты в нас вливают немало, потому курс реальный не сильно вырос. в рашке рисуют красивый курс на форексе, а реально в банках почти х2 и налика НЕ БУДЕТ. это если у нас бы щас 50 был.
Да нет. В ГазоАлмазоНефтеСвинарнике как раз уже чёрные обменки по 100 и дешевле продают, правда покупают намного дешевле, и 120...150 забыли как страшный сон.
Посмотрим как они санкции одной левой.
Пока у них закрываются разборки древних джипов, потому что мало того что проплатить новые поставки нельзя, так японцы и купленные авто запретили грузить на корабли, типа возможно использование в военных целях. Будут ставить на Тойоты и Мицыки с Патрулями карбы с Уазки и двери оттуда, любят они сгнившую кузовню на разборке покупать.
Посмотрим как у них весь мир будет покупать нефть "па150"(по Демуре) и газ по 1000+.
Наверно в балонно-канистровых количествах за кредитные деньги ВнешТоргбанка.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2237
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 222 раз.
- Подякували: 209 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 29 бер, 2022 23:41
airmax78 написав: rjkz написав: Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Ыкона стиля будет штамповать концептуальные Ылитные АППСы?
Думаю буде щось набагато цікавіше. Ніконов навчить українських забудовників будувати панельні будинки, які не будуть виглядати як зірочки від Оркади чи стіни від ДБК.
Что можно улучшить в Ылитном АППСе от ДСК-4 если они идеален?
"Он прекрасен" (ТМ Эйрмакс)
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12885
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6723 раз.
- Подякували: 3725 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 00:55
flyman написав: Hotab написав:
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".
Цивільних передмістя кинули на розтерзання оркам. Це ганебно. Як шмат м"яса гієнам.
Підірвали мости в перший же день.
А евакуацію цивільних почали організовувати десь через тиждень-два.
Напомнило анекдот про то, как мужчина спас тонущего мальчика, рискуя жизнью. И мама мальчика нашла героя. И требовательно спросила - где его шапочка?
-
Sinica
-
-
- Повідомлень: 191
- З нами з: 08.07.14
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 бер, 2022 05:55
drevlyanin написав: Первый написав:
https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/29/684889/
Куе за метр в ньюхрущах з якихось гомнопанелей(навіть стидається сказати яких саме) для массової забудови в післявоєнний період?! Ніконов Абсентом часом не обпився? Чи він розраховує продавати це держбюджету? Чи може розраховує на "масковскіх" замовників?
Брательник в 2018 купил па 600 дол. в Виннице в кирпичном доме.
Кто еще раньше покупал в 2017 покупали па 500 дол. кв.м.
Это включая прибыль застройщика, взятки за выделения земли и др.траты.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1651
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2014 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 бер, 2022 06:39
Hotab написав: airmax78 написав:
P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили
Так. І на сьогодні навіть зберіг котлети (як буде далі - хз).
Проте я не встиг скинути херсонські 91 кВ.метри. І я вангую, що Херсон надалі буде українським, але прифронтовим на найближчі роки. Хз кому цікаво буде таке житло.
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".
Русня поняла что Киев им не взять и больше пытаться не будет, на 20 лет это самое безопасное место на планете. Форсировать реку Ирпень с их примитивной техникой нереально.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11880
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1937 раз.
- Подякували: 2782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 бер, 2022 07:49
vitaliian написав:
Hotab написав: airmax78 написав:
P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили
Так. І на сьогодні навіть зберіг котлети (як буде далі - хз).
Проте я не встиг скинути херсонські 91 кВ.метри. І я вангую, що Херсон надалі буде українським, але прифронтовим на найближчі роки. Хз кому цікаво буде таке житло.
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".
Русня поняла что Киев им не взять и больше пытаться не будет, на 20 лет это самое безопасное место на планете. Форсировать реку Ирпень с их примитивной техникой нереально.
Работу над ошибками проведут все. И наши, и фашисты.
Уже то, как фашисты отходят (под контролем БПЛА, минирование подходов к пути прохода колонн для защиты от ДРГ) говорит о сделанных выводах. И многие ошибки они во второй раз не повторят. Вопрос только, сколько им надо лет , чтобы быть готовыми зайти повторно. Надеюсь , что в условиях санкций - очень дохркна. Лет 10. А там и упырь сдохнет, и многое изменится в мире.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7426
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1787 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 07:51
Hotab написав:
Вопрос только, сколько им надо лет
сколько лет прошло между 1й и 2й мировой? немцы изначально не свинорусня, они трудолюбивее и ответственнее. Как они быстро отстроили Германию и сделали ведущей экономикой мира.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11880
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1937 раз.
- Подякували: 2782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 бер, 2022 08:02
vitaliian написав: Hotab написав:
Вопрос только, сколько им надо лет
сколько лет прошло между 1й и 2й мировой? немцы изначально не свинорусня, они трудолюбивее и ответственнее. Как они быстро отстроили Германию и сделали ведущей экономикой мира.
Мы намеренно забываем о том, что Германию в 1 мировой разбили полностью , забрали у нее все, что хотели , повесили на компенсации, запретили иметь армию и все , что двойного назначения?? (если что, такой сценарий сейчас готовился для Украины фюрером, и только упорство и мужество не дали ему осуществиться...)
В этой ли ситуации фашистская расея?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 7426
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 511 раз.
- Подякували: 1787 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21912
|5567152
|
Пон 28 бер, 2022 22:04
2XL
|
|992
|1713624
|
|
|16
|34159
|
|