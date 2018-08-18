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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 бер, 2022 08:05
fler написав:
Форс-мажор в чистом виде. Никто никому ничего не должен, имхо.
Я имел ввиду государственные программы по компенсации, после перемоги.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:11
Hotab написав:
Работу над ошибками проведут все. И наши, и фашисты.
Уже то, как фашисты отходят (под контролем БПЛА, минирование подходов к пути прохода колонн для защиты от ДРГ) говорит о сделанных выводах. И многие ошибки они во второй раз не повторят. Вопрос только, сколько им надо лет , чтобы быть готовыми зайти повторно. Надеюсь , что в условиях санкций - очень дохркна. Лет 10. А там и упырь сдохнет, и многое изменится в мире.
Думаю мы тоже сделаем выводы.
В частности минировки всех мостов в приграничных зонах.
В ФРГ во время войны холодной войны ходил слух что многие важные развязки и мосты минировали ядерными зарядами. Руские танковые колонны остановились бы сразу.
По итогам этой войны уже можно сделать вывод что Украина может сопротивляться.
Пока только с помощью Запада.
Но и Израилю очень долго помогали пока израильтяне наладили выпуск своего современного военного обородувания.
Так что пока мы не виыграли но и не проиграли.
В Виннице цена на аренду почти не изменились.
За 4000 грн. можна снять однуху.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Сер 30 бер, 2022 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:11
Hotab написав: airmax78 написав:
P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили
Так. І на сьогодні навіть зберіг котлети (як буде далі - хз).
Проте я не встиг скинути херсонські 91 кВ.метри. І я вангую, що Херсон надалі буде українським, але прифронтовим на найближчі роки. Хз кому цікаво буде таке житло.
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".
Херсон втрачено. Путін ще жодного метру зайнятого добровільно не віддав. Хто буде воювати за Херсон, коли сам Херсон здався майже без бою.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:15
Zebra написав: Hotab написав: airmax78 написав:
P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили
Так. І на сьогодні навіть зберіг котлети (як буде далі - хз).
Проте я не встиг скинути херсонські 91 кВ.метри. І я вангую, що Херсон надалі буде українським, але прифронтовим на найближчі роки. Хз кому цікаво буде таке житло.
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".
Херсон втрачено. Путін ще жодного метру зайнятого добровільно не віддав. Хто буде воювати за Херсон, коли сам Херсон здався майже без бою.
Згоден.
Коли в Чернігові була критична ситуація на заклик мера в тероборну на наступний день вийшло більше 10 000 людей.
Чернігів втримали та вже не віддідуть.
В Херсоні була невеличка купа людей які взяли зброю, але основній масі було пох@й.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:18
Zebra написав: Hotab написав: airmax78 написав:
P.S. Доречі, Ви ж нічого так і не купили
Так. І на сьогодні навіть зберіг котлети (як буде далі - хз).
Проте я не встиг скинути херсонські 91 кВ.метри. І я вангую, що Херсон надалі буде українським, але прифронтовим на найближчі роки. Хз кому цікаво буде таке житло.
В той же час я вже не хочу не тільки Київ- місто, а і Київ-передмістя. Фільми з квадрокоптера, відзняті днями над Ірпенем щось мені "не зайшли".
Херсон втрачено. Путін ще жодного метру зайнятого добровільно не віддав. Хто буде воювати за Херсон, коли сам Херсон здався майже без бою.
Херсон неможливо втримати, якщо навколо всі села наші, а міст в будь-який момент може бути знищено. Це ловушка і він буде залишений руснею. Але за лівий берег нема чим воювати.
Пліткують, що русня вже мінує міст на човнах. Думаю хочуть підірвати після відходу.
Хомякоид написав:
В Херсоні була невеличка купа людей які взяли зброю, але основній масі було пох@й.
Справа не в тому. В Чернігові буди сили і 1 ТБр, і великий штаб з підрозділами охорони (це стрілки, а не авіатори чи пво), і багато воєнпенсів з Гончарівського і Десни (це теж піхотні офіцери).
Цивільній тро треба кістяк, на який вона може спиратись. Професіонали військової справи. В Херсоні таких не було.
Хоча, ще зіграла роль і розгубленість першого дня. Прорахунків там багато. Але саме населення на диво там дуже патріотичне виявилось.
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Hotab
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:40
Hotab написав:
Справа не в тому. В Чернігові буди сили і 1 ТБр, і великий штаб з підрозділами охорони (це стрілки, а не авіатори чи пво), і багато воєнпенсів з Гончарівського і Десни (це теж піхотні офіцери).
Цивільній тро треба кістяк, на який вона може спиратись. Професіонали військової справи. В Херсоні таких не було.
Хоча, ще зіграла роль і розгубленість першого дня. Прорахунків там багато. Але саме населення на диво там дуже патріотичне виявилось.
Треба міняти також підходи до підготовки населення.
Після закінчення вишу обовязково молодші офіцерські курси.
Всім чоловікам пройти курс захисника (3-4 місяці)
Навчити всіх стріляти з піхотної, протитанкової, ПВО зброї та навикам партизанської та диверсійної боротьби.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 08:50
Zebra написав: fler написав:
Форс-мажор в чистом виде. Никто никому ничего не должен, имхо.
Я имел ввиду государственные программы по компенсации, после перемоги.
Поскольку дом не достроен и тем более не сдан, то будущие владельцы квартир(по существу - инвесторы на данный момент) вообще не могут рассчитывать на какие-либо компенсации.
Застройщик может попытается вымутить что то, но не факт что получится
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Додано: Сер 30 бер, 2022 09:31
много знакомых уже вернулось в киев
я тоже думаю вот-вот возвращаться
какие у вас планы?
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Додано: Сер 30 бер, 2022 09:45
Nemk написав:
много знакомых уже вернулось в киев
я тоже думаю вот-вот возвращаться
какие у вас планы?
Я бываю набегами. До 10 мая я бы точно не спешил, окупирован вряд ли будет, а ударить какой-то гадостью могут
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fox767676
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Додано: Сер 30 бер, 2022 09:46
fox767676 написав: Nemk написав:
много знакомых уже вернулось в киев
я тоже думаю вот-вот возвращаться
какие у вас планы?
Я бываю набегами. До 10 мая я бы точно не спешил, окупирован вряд ли будет, а ударить какой-то гадостью могут
нет не набегами
уже семьи привезли
возобновляют работу
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Nemk
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