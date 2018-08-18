гроши наверное закончились. с т.з безопасности ситуация не сильно улучшилась.
но и по всей Украине +/- таже фигня. Может дейсьтвительно мало смысла бегать
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 бер, 2022 09:53
гроши наверное закончились. с т.з безопасности ситуация не сильно улучшилась.
но и по всей Украине +/- таже фигня. Может дейсьтвительно мало смысла бегать
Додано: Сер 30 бер, 2022 10:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
конечно. нужно думать и о завтрашнем дне.
деньги проедаются очень быстро
а что делать когда они закончатся?
да и в киеве с каждым днем людей все больше и больше. мосты открыты. транспорт запускают. магазины, аптеки, базары все работает
Додано: Сер 30 бер, 2022 10:34
Видимо вы живете не в той части города, где закрыты все рынки, работает 1 аптека, закрыты заправки, а магазины работают лишь частично с очередями на вход. и ЛЭП перебивали 2 раза за последние дни. Это не считая звукового сопровождения и вибраций дома.
Локацию указывать не буду. В Киеве все очень по разному, в зависимости от района.
Когда искал бензин, проехался и увидел, что есть 2 разных Киева в Киеве.
Додано: Сер 30 бер, 2022 11:13
Додано: Сер 30 бер, 2022 11:18
🛴Міська влада закликає приватних підприємців відновити прокат електросамокатів та велосипедів
🚲Самокати та велосипеди можуть стати альтернативою для переміщення на коротких відстанях можуть стати самокати та велосипеди.
Додано: Сер 30 бер, 2022 11:21
знакомые присылают фотки:
на пох дети играют в футбол
в гидропарке ловят рыбу, катаются на велосипедах
на русановской набережной много людей
как бы жизнь возвращается
даже именные рестораны запускаются
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