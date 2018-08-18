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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 96999700970197029703>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 183
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 09:53

гроши наверное закончились. с т.з безопасности ситуация не сильно улучшилась.
но и по всей Украине +/- таже фигня. Может дейсьтвительно мало смысла бегать
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

конечно. нужно думать и о завтрашнем дне.
деньги проедаются очень быстро
а что делать когда они закончатся?

да и в киеве с каждым днем людей все больше и больше. мосты открыты. транспорт запускают. магазины, аптеки, базары все работает
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 10:34

  Nemk написав:конечно. нужно думать и о завтрашнем дне.
деньги проедаются очень быстро
а что делать когда они закончатся?

да и в киеве с каждым днем людей все больше и больше. мосты открыты. транспорт запускают. магазины, аптеки, базары все работает


Видимо вы живете не в той части города, где закрыты все рынки, работает 1 аптека, закрыты заправки, а магазины работают лишь частично с очередями на вход. и ЛЭП перебивали 2 раза за последние дни. Это не считая звукового сопровождения и вибраций дома.
Локацию указывать не буду. В Киеве все очень по разному, в зависимости от района.
Когда искал бензин, проехался и увидел, что есть 2 разных Киева в Киеве.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:13

  Nemk написав:много знакомых уже вернулось в киев
я тоже думаю вот-вот возвращаться
какие у вас планы?

Дай Бог, дай Бог.
Тоже хочу вернуться.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:18

🛴Міська влада закликає приватних підприємців відновити прокат електросамокатів та велосипедів

🚲Самокати та велосипеди можуть стати альтернативою для переміщення на коротких відстанях можуть стати самокати та велосипеди.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:18

airmax78
Вы сейчас на родине Лазаря Вайсбейна?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:21

  airmax78 написав:
  Nemk написав:много знакомых уже вернулось в киев
я тоже думаю вот-вот возвращаться
какие у вас планы?

Дай Бог, дай Бог.
Тоже хочу вернуться.

знакомые присылают фотки:
на пох дети играют в футбол
в гидропарке ловят рыбу, катаются на велосипедах
на русановской набережной много людей

как бы жизнь возвращается
даже именные рестораны запускаются
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:29

  Nemk написав:
  airmax78 написав:
  Nemk написав:много знакомых уже вернулось в киев
я тоже думаю вот-вот возвращаться
какие у вас планы?

Дай Бог, дай Бог.
Тоже хочу вернуться.

знакомые присылают фотки:
на пох дети играют в футбол
в гидропарке ловят рыбу, катаются на велосипедах
на русановской набережной много людей

как бы жизнь возвращается
даже именные рестораны запускаются

Каждый сам решает, насколько безопасно его детям играть в футбол, когда звучит воздушная тревога. ИМХО, имея срадства, возващаться в Киев пока нет смысла.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вот как раз новость
Киев оживает: в столицу Украины возвращаются люди
https://korrespondent.net/city/kiev/446 ... tsia-luidy
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:34

  kyk написав:Каждый сам решает, насколько безопасно его детям играть в футбол, когда звучит воздушная тревога. ИМХО, имея срадства, возващаться в Киев пока нет смысла.

те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще
но таких очень мало
Nemk
 
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