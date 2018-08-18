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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9700970197029703>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 183
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:36

  kyk написав:ИМХО, имея срадства, возващаться в Киев пока нет смысла
это сильное психологическое давление на врага, возвращаются значит их уже не боятся.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:38

  Nemk написав:
  kyk написав:Каждый сам решает, насколько безопасно его детям играть в футбол, когда звучит воздушная тревога. ИМХО, имея срадства, возващаться в Киев пока нет смысла.

те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще
но таких очень мало

Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.

Почему вы думаете Навальный вернулся в РФ а Саакашвили в Грузию? Они теперь статусные зэки а в Европах были никем.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 11:44

  vitaliian написав:
  Nemk написав:
  kyk написав:Каждый сам решает, насколько безопасно его детям играть в футбол, когда звучит воздушная тревога. ИМХО, имея срадства, возващаться в Киев пока нет смысла.

те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще
но таких очень мало

Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.

люди которые здесь построили дома(ирпень, буча например) вернуться аж бегом
тут у тебя есть понимание как строить бизнес, куда идти и к кому обращаться.
+ есть понимание что все отстроят. может не в первозданном виде, но отстроят. а может даже лучше.
туалет в польше драить такие люди не будут
это поставить жирную точку на своей жизни, мечтах, надеждах
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Nemk написав:люди которые здесь построили дома(ирпень, буча например) вернуться аж бегом


Посмотрим чем закончится, пока что велик риск "чернобаевки наоборот"
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:20

У Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335756/
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:23

  Клиент_ написав:У Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335756/

это связано с резким похолоданием и туманностью
во вторых. норма - 45 единиц
сейчас 50-60 единиц
сильное загрязнение - это когда более 150
наши сми в своем репертуаре
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:39

  Nemk написав:
  Клиент_ написав:У Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335756/

это связано с резким похолоданием и туманностью
во вторых. норма - 45 единиц
сейчас 50-60 единиц
сильное загрязнение - это когда более 150
наши сми в своем репертуаре

Прямо сейчас есть 3 локации в Киеве больше 150.
Ситуация с кач-вом воздуха гораздо хуже, чем до войны. И это не эпизодическое ухудшение. Приходится отслеживать по радарам качества.
КМДА не единожды уведомлял о необходимости закрыть окна, не выходить. Сначала, когда горели нефтебазы, затем возгорания от БД.
Запах гари тоже есть, почти постоянно, там где я живу. Ночью сильнее.
В этом случае УП не преувеличивает.
Это "штрих" к вопросу возвращаться или нет с детьми.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:40

  Клиент_ написав:
  Nemk написав:
  Клиент_ написав:У Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335756/

это связано с резким похолоданием и туманностью
во вторых. норма - 45 единиц
сейчас 50-60 единиц
сильное загрязнение - это когда более 150
наши сми в своем репертуаре

Прямо сейчас есть 3 локации в Киеве больше 150.
Ситуация с кач-вом воздуха гораздо хуже, чем до войны. И это не эпизодическое ухудшение. Приходится отслеживать по радарам качества.
КМДА не единожды уведомлял о необходимости закрыть окна, не выходить. Сначала, когда горели нефтебазы, затем возгорания от БД.
Запах гари тоже есть, почти постоянно, там где я живу. Ночью сильнее.
В этом случае УП не преувеличивает.
Это "штрих" к вопросу возвращаться или нет с детьми.

посмотрите на время. данные на этих датчиках сняты в 9 утра. уже все отлично
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:58

  Клиент_ написав:За 8 лет почти никак не решился вопрос с жильем для переселенцев из зоны АТО. Ни одна программа массово не заработала. Сейчас масштабы лишений от войны гораздо больше и точка еще не поставлена.
"Розовые очки" наверное нужны сейчас, чтобы не "тронуться" и иметь надежды, и планы на будущее.
Когда закончится война, наступит реальность о которой узнаем тогда, когда закончится война.


Немного нет так. Правильнее будет "ни одна отечественная программа не заработала". Есть гуманитарная программа от Германии, которая реально работает, но это, конечно же, слезы. Но думаю ее можно будет при желании отмасштабировать.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:02

  1973cc11 написав:
  striped написав:Инвештыри в Подол Град приободрились


А при чем тут ПодолГрад???


Это была саркастическая шутка со смыслом что дескать теперь никто не будет требовать сносить лишние 4 этажа монстра на Подоле. Но, теперь глянул и точно - ошибся - монстр это Подол Престиж. Прошу прощения.
striped
 
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