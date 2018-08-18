Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kyk написав:Каждый сам решает, насколько безопасно его детям играть в футбол, когда звучит воздушная тревога. ИМХО, имея срадства, возващаться в Киев пока нет смысла.
те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще но таких очень мало
Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.
люди которые здесь построили дома(ирпень, буча например) вернуться аж бегом тут у тебя есть понимание как строить бизнес, куда идти и к кому обращаться. + есть понимание что все отстроят. может не в первозданном виде, но отстроят. а может даже лучше. туалет в польше драить такие люди не будут это поставить жирную точку на своей жизни, мечтах, надеждах
это связано с резким похолоданием и туманностью во вторых. норма - 45 единиц сейчас 50-60 единиц сильное загрязнение - это когда более 150 наши сми в своем репертуаре
Прямо сейчас есть 3 локации в Киеве больше 150. Ситуация с кач-вом воздуха гораздо хуже, чем до войны. И это не эпизодическое ухудшение. Приходится отслеживать по радарам качества. КМДА не единожды уведомлял о необходимости закрыть окна, не выходить. Сначала, когда горели нефтебазы, затем возгорания от БД. Запах гари тоже есть, почти постоянно, там где я живу. Ночью сильнее. В этом случае УП не преувеличивает. Это "штрих" к вопросу возвращаться или нет с детьми.
это связано с резким похолоданием и туманностью во вторых. норма - 45 единиц сейчас 50-60 единиц сильное загрязнение - это когда более 150 наши сми в своем репертуаре
Прямо сейчас есть 3 локации в Киеве больше 150. Ситуация с кач-вом воздуха гораздо хуже, чем до войны. И это не эпизодическое ухудшение. Приходится отслеживать по радарам качества. КМДА не единожды уведомлял о необходимости закрыть окна, не выходить. Сначала, когда горели нефтебазы, затем возгорания от БД. Запах гари тоже есть, почти постоянно, там где я живу. Ночью сильнее. В этом случае УП не преувеличивает. Это "штрих" к вопросу возвращаться или нет с детьми.
посмотрите на время. данные на этих датчиках сняты в 9 утра. уже все отлично
Клиент_ написав:За 8 лет почти никак не решился вопрос с жильем для переселенцев из зоны АТО. Ни одна программа массово не заработала. Сейчас масштабы лишений от войны гораздо больше и точка еще не поставлена. "Розовые очки" наверное нужны сейчас, чтобы не "тронуться" и иметь надежды, и планы на будущее. Когда закончится война, наступит реальность о которой узнаем тогда, когда закончится война.
Немного нет так. Правильнее будет "ни одна отечественная программа не заработала". Есть гуманитарная программа от Германии, которая реально работает, но это, конечно же, слезы. Но думаю ее можно будет при желании отмасштабировать.
striped написав:Инвештыри в Подол Град приободрились
А при чем тут ПодолГрад???
Это была саркастическая шутка со смыслом что дескать теперь никто не будет требовать сносить лишние 4 этажа монстра на Подоле. Но, теперь глянул и точно - ошибся - монстр это Подол Престиж. Прошу прощения.