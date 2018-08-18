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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9698969997009701

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 183
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Nemk написав:люди которые здесь построили дома(ирпень, буча например) вернуться аж бегом


Посмотрим чем закончится, пока что велик риск "чернобаевки наоборот"
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:20

У Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335756/
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:23

  Клиент_ написав:У Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335756/

это связано с резким похолоданием и туманностью
во вторых. норма - 45 единиц
сейчас 50-60 единиц
сильное загрязнение - это когда более 150
наши сми в своем репертуаре
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:39

  Nemk написав:
  Клиент_ написав:У Києві нічим дихати – забруднювачів у повітрі у 9 разів більше за норму
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/30/7335756/

это связано с резким похолоданием и туманностью
во вторых. норма - 45 единиц
сейчас 50-60 единиц
сильное загрязнение - это когда более 150
наши сми в своем репертуаре

Прямо сейчас есть 3 локации в Киеве больше 150.
Ситуация с кач-вом воздуха гораздо хуже, чем до войны. И это не эпизодическое ухудшение. Приходится отслеживать по радарам качества.
КМДА не единожды уведомлял о необходимости закрыть окна, не выходить. Сначала, когда горели нефтебазы, затем возгорания от БД.
Запах гари тоже есть, почти постоянно, там где я живу. Ночью сильнее.
В этом случае УП не преувеличивает.
Это "штрих" к вопросу возвращаться или нет с детьми.
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 12:58

  Клиент_ написав:За 8 лет почти никак не решился вопрос с жильем для переселенцев из зоны АТО. Ни одна программа массово не заработала. Сейчас масштабы лишений от войны гораздо больше и точка еще не поставлена.
"Розовые очки" наверное нужны сейчас, чтобы не "тронуться" и иметь надежды, и планы на будущее.
Когда закончится война, наступит реальность о которой узнаем тогда, когда закончится война.


Немного нет так. Правильнее будет "ни одна отечественная программа не заработала". Есть гуманитарная программа от Германии, которая реально работает, но это, конечно же, слезы. Но думаю ее можно будет при желании отмасштабировать.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:02

  1973cc11 написав:
  striped написав:Инвештыри в Подол Град приободрились


А при чем тут ПодолГрад???


Это была саркастическая шутка со смыслом что дескать теперь никто не будет требовать сносить лишние 4 этажа монстра на Подоле. Но, теперь глянул и точно - ошибся - монстр это Подол Престиж. Прошу прощения.
striped
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 13:44

  Nemk написав:
  kyk написав:Каждый сам решает, насколько безопасно его детям играть в футбол, когда звучит воздушная тревога. ИМХО, имея срадства, возващаться в Киев пока нет смысла.

те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще
но таких очень мало



Дивний висновок.

Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:23

  striped написав:
  Хомякоид написав: Треба міняти також підходи до підготовки населення.
Після закінчення вишу обовязково молодші офіцерські курси.
Всім чоловікам пройти курс захисника (3-4 місяці)
Навчити всіх стріляти з піхотної, протитанкової, ПВО зброї та навикам партизанської та диверсійної боротьби.


Очень ждем Вас с мастер классами. Заодно и в Чабанчиках за 3-4 месяца ремонт можно будет освежить.


Когда жил Чабанчиках, обьездил на велике все окрестности, знаю все места.
Был кругом, начиная от Украинки/Триполья и по Киуру вдоль Виты и Ирпеня до Киевского моря.
На левом берегу заежлал под Бобровицу, Козелец, Остер.
Удивлялся, какие хорошие места попартизанить.
С меня хорооший бы диверсант вышел.
Но увы. Дважды в одну реку не войдешь.
Нужно молодежь готовить для следующей войны тем кому 15-20 лет.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ваши прогнозы, когда в украине откроют авиасообщение? хотя бы частично
Nemk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 14:28

  Nemk написав:ваши прогнозы, когда в украине откроют авиасообщение? хотя бы частично

Вот это вы хватили. Через месяц после окончания боевых действий. При условии что ракеты тоже перестанут в нас пулять.
vitaliian
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