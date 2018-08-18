Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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это связано с резким похолоданием и туманностью во вторых. норма - 45 единиц сейчас 50-60 единиц сильное загрязнение - это когда более 150 наши сми в своем репертуаре
Прямо сейчас есть 3 локации в Киеве больше 150. Ситуация с кач-вом воздуха гораздо хуже, чем до войны. И это не эпизодическое ухудшение. Приходится отслеживать по радарам качества. КМДА не единожды уведомлял о необходимости закрыть окна, не выходить. Сначала, когда горели нефтебазы, затем возгорания от БД. Запах гари тоже есть, почти постоянно, там где я живу. Ночью сильнее. В этом случае УП не преувеличивает. Это "штрих" к вопросу возвращаться или нет с детьми.
Клиент_ написав:За 8 лет почти никак не решился вопрос с жильем для переселенцев из зоны АТО. Ни одна программа массово не заработала. Сейчас масштабы лишений от войны гораздо больше и точка еще не поставлена. "Розовые очки" наверное нужны сейчас, чтобы не "тронуться" и иметь надежды, и планы на будущее. Когда закончится война, наступит реальность о которой узнаем тогда, когда закончится война.
Немного нет так. Правильнее будет "ни одна отечественная программа не заработала". Есть гуманитарная программа от Германии, которая реально работает, но это, конечно же, слезы. Но думаю ее можно будет при желании отмасштабировать.
striped написав:Инвештыри в Подол Град приободрились
А при чем тут ПодолГрад???
Это была саркастическая шутка со смыслом что дескать теперь никто не будет требовать сносить лишние 4 этажа монстра на Подоле. Но, теперь глянул и точно - ошибся - монстр это Подол Престиж. Прошу прощения.
Хомякоид написав: Треба міняти також підходи до підготовки населення. Після закінчення вишу обовязково молодші офіцерські курси. Всім чоловікам пройти курс захисника (3-4 місяці) Навчити всіх стріляти з піхотної, протитанкової, ПВО зброї та навикам партизанської та диверсійної боротьби.
Очень ждем Вас с мастер классами. Заодно и в Чабанчиках за 3-4 месяца ремонт можно будет освежить.
Когда жил Чабанчиках, обьездил на велике все окрестности, знаю все места. Был кругом, начиная от Украинки/Триполья и по Киуру вдоль Виты и Ирпеня до Киевского моря. На левом берегу заежлал под Бобровицу, Козелец, Остер. Удивлялся, какие хорошие места попартизанить. С меня хорооший бы диверсант вышел. Но увы. Дважды в одну реку не войдешь. Нужно молодежь готовить для следующей войны тем кому 15-20 лет.