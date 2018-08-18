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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9700970197029703>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 183
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:09

  Хомякоид написав: Удивлялся, какие хорошие места попартизанить.
С меня хорооший бы диверсант вышел.
Но увы. Дважды в одну реку не войдешь.
Нужно молодежь готовить для следующей войны тем кому 15-20 лет.

Спасибо конечно, но давайте уже встретимся у вас где-то на Эльбе.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:16

  vitaliian написав:
  Nemk написав:ваши прогнозы, когда в украине откроют авиасообщение? хотя бы частично

Вот это вы хватили. Через месяц после окончания боевых действий. При условии что ракеты тоже перестанут в нас пулять.

Прекращение боевых действий. Отмена военного положения. +минимум 30 календарных дней. При условии что свинособаки оставят целыми впп, терминалы и инфраструктуру аэропортов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:16

  Первый написав:Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.

Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:22

  копейка написав:
  Хомякоид написав: Удивлялся, какие хорошие места попартизанить.
С меня хорооший бы диверсант вышел.
Но увы. Дважды в одну реку не войдешь.
Нужно молодежь готовить для следующей войны тем кому 15-20 лет.

Спасибо конечно, но давайте уже встретимся у вас где-то на Эльбе.

Ніт. Хомякоїд повинний повернутись і працювати над відновленням України. Якщо всі поїдуть - орда рано чи пізно повернеться і заселить нашу країну свинособаками. Як вони це в Криму зробили. Або перетворять на свинособак місцевих - як в ОРДЛО. Ми повинні боротися. Нас тільки за це, нарешті, в світі поважати почали. Якшо б ми сдалися - зараз би наших жінок і дітей не у сім'ї приймали а розміщували в лагеря для біженців, або водометами на кордоні зустрічали.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:29

  kyk написав:
  Первый написав:Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.

Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?

Дякую.
.

Нажаль приходиться каву самому готувати.

Але то норм, вірніше навіть супер.

А от секретарю снаряд в будинок прилетів…
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:32

  Первый написав:
  kyk написав:
  Первый написав:Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.

Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?

Дякую.
.

Нажаль приходиться каву самому готувати.

Оптимізація - нічого не поробишь. Зараз також в офісі але навіть каву зробити не можу - оптимізували кавову машину :(
PS У сусіда в Макарові будинок демілітарізували. Вщент. Він там перші три доби переховувався, коли думав, що самий зашквар у центрі Києва буде. А потім його "звільнили". Ледь встиг виїхати а вже в дорозі дізнався що все, будинка більше немає.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 30 бер, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 16:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

До речі, втрати просто жахливі. Я не розумію про що свинособачий паханат собі думає - вони ж це виплачувати десятиріччя будуть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:22

  airmax78 написав:До речі, втрати просто жахливі. Я не розумію про що свинособачий паханат собі думає - вони ж це виплачувати десятиріччя будуть.

ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?

ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:24

  airmax78 написав:Оптимізація - нічого не поробишь. Зараз також в офісі але навіть каву зробити не можу - оптимізували кавову машину :(
PS У сусіда в Макарові будинок демілітарізували. Вщент. Він там перші три доби переховувався, коли думав, що самий зашквар у центрі Києва буде. А потім його "звільнили". Ледь встиг виїхати а вже в дорозі дізнався що все, будинка більше немає.

при виїзді посольства? тепер вона у Львові?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:47

  change_pm написав:
  airmax78 написав:До речі, втрати просто жахливі. Я не розумію про що свинособачий паханат собі думає - вони ж це виплачувати десятиріччя будуть.

ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?

ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...

А куди ж вони подінуться? Все майно за кордоном буде заарештоване і продане. Не вистачить - ну, тоді років 20-30-50 будуть під санкціями жити. Доки не розрахуються.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 30 бер, 2022 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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