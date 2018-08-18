|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 бер, 2022 16:09
Хомякоид написав:
Удивлялся, какие хорошие места попартизанить.
С меня хорооший бы диверсант вышел.
Но увы. Дважды в одну реку не войдешь.
Нужно молодежь готовить для следующей войны тем кому 15-20 лет.
Спасибо конечно, но давайте уже встретимся у вас где-то на Эльбе.
-
копейка
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 31.07.19
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 бер, 2022 16:16
vitaliian написав: Nemk написав:
ваши прогнозы, когда в украине откроют авиасообщение? хотя бы частично
Вот это вы хватили. Через месяц после окончания боевых действий. При условии что ракеты тоже перестанут в нас пулять.
Прекращение боевых действий. Отмена военного положения. +минимум 30 календарных дней. При условии что свинособаки оставят целыми впп, терминалы и инфраструктуру аэропортов.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40449
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 4977 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 16:16
Первый написав:
Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.
Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?
-
kyk
-
-
- Повідомлень: 957
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 156 раз.
- Подякували: 157 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 бер, 2022 16:22
копейка написав: Хомякоид написав:
Удивлялся, какие хорошие места попартизанить.
С меня хорооший бы диверсант вышел.
Но увы. Дважды в одну реку не войдешь.
Нужно молодежь готовить для следующей войны тем кому 15-20 лет.
Спасибо конечно, но давайте уже встретимся у вас где-то на Эльбе.
Ніт. Хомякоїд повинний повернутись і працювати над відновленням України. Якщо всі поїдуть - орда рано чи пізно повернеться і заселить нашу країну свинособаками. Як вони це в Криму зробили. Або перетворять на свинособак місцевих - як в ОРДЛО. Ми повинні боротися. Нас тільки за це, нарешті, в світі поважати почали. Якшо б ми сдалися - зараз би наших жінок і дітей не у сім'ї приймали а розміщували в лагеря для біженців, або водометами на кордоні зустрічали.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40449
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 4977 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 16:29
kyk написав: Первый написав:
Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.
Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?
Дякую.
.
Нажаль приходиться каву самому готувати.
Але то норм, вірніше навіть супер.
А от секретарю снаряд в будинок прилетів…
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 16740
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 235 раз.
- Подякували: 2367 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 бер, 2022 16:32
Первый написав: kyk написав: Первый написав:
Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.
Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?
Дякую.
.
Нажаль приходиться каву самому готувати.
Оптимізація - нічого не поробишь. Зараз також в офісі але навіть каву зробити не можу - оптимізували кавову машину
PS У сусіда в Макарові будинок демілітарізували. Вщент. Він там перші три доби переховувався, коли думав, що самий зашквар у центрі Києва буде. А потім його "звільнили". Ледь встиг виїхати а вже в дорозі дізнався що все, будинка більше немає.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 30 бер, 2022 16:42, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40449
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 4977 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 16:40
До речі, втрати просто жахливі. Я не розумію про що свинособачий паханат собі думає - вони ж це виплачувати десятиріччя будуть.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40449
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 4977 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 17:22
airmax78 написав:
До речі, втрати просто жахливі. Я не розумію про що свинособачий паханат собі думає - вони ж це виплачувати десятиріччя будуть
.
ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?
ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5354
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 1047 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 17:24
airmax78 написав:
Оптимізація - нічого не поробишь. Зараз також в офісі але навіть каву зробити не можу - оптимізували кавову машину
PS У сусіда в Макарові будинок демілітарізували. Вщент. Він там перші три доби переховувався, коли думав, що самий зашквар у центрі Києва буде. А потім його "звільнили". Ледь встиг виїхати а вже в дорозі дізнався що все, будинка більше немає.
при виїзді посольства? тепер вона у Львові?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 5354
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 1047 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 17:47
change_pm написав: airmax78 написав:
До речі, втрати просто жахливі. Я не розумію про що свинособачий паханат собі думає - вони ж це виплачувати десятиріччя будуть
.
ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?
ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...
А куди ж вони подінуться? Все майно за кордоном буде заарештоване і продане. Не вистачить - ну, тоді років 20-30-50 будуть під санкціями жити. Доки не розрахуються.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 30 бер, 2022 17:52, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40449
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 4977 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|21912
|5567361
|
Пон 28 бер, 2022 22:04
2XL
|
|992
|1713650
|
|
|16
|34163
|
|