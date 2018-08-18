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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9700970197029703

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 183
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:51

  change_pm написав:
  airmax78 написав:Оптимізація - нічого не поробишь. Зараз також в офісі але навіть каву зробити не можу - оптимізували кавову машину :(
PS У сусіда в Макарові будинок демілітарізували. Вщент. Він там перші три доби переховувався, коли думав, що самий зашквар у центрі Києва буде. А потім його "звільнили". Ледь встиг виїхати а вже в дорозі дізнався що все, будинка більше немає.

при виїзді посольства? тепер вона у Львові?

Гірше. Віддали вендору а в нього її можливо вже демілітаризували, якщо не пощастило з місцем знаходження складу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:52

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:До речі, втрати просто жахливі. Я не розумію про що свинособачий паханат собі думає - вони ж це виплачувати десятиріччя будуть.

ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?

ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...

А куди ж вони подінуться? Все майно за кордоном буде заарештоване і продане. Не вистачить - ну, тоді років 20-30-50 будуть під санкціями жити. Доки не розрахуються.

блажен, кто верует...
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 17:57

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:До речі, втрати просто жахливі. Я не розумію про що свинособачий паханат собі думає - вони ж це виплачувати десятиріччя будуть.

ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?

ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...

А куди ж вони подінуться? Все майно за кордоном буде арештоване і продане. Не вистачить - ну, тоді років 20-30-50 будуть під санкціями жити. Доки не розрахуються.

А тутай ніхто не сперечається...

Тіко спочатку треба буде компенсувати, наприклад, ірландськім лізінгодавцям літаків аерофоту, я певен, там справи вже в судах...

А нам буде те що залишиться...

пс. що там по дєлу Юкоса? Отримали від собак компенсацію? Я не чув...
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Фінська залізниця компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Там зазначають, що на таке рішення вплинуло роз'яснення від влади Великобританії, що санкції, введені проти "РЖД", не поширюються на угоду VR Group. Тож вантажні відновляться у середу, 30 березня.

Послуги VR Transpoint зосереджені на перевезенні продукції та сировини для експортної галузі.


Санкции закончатся быстрее чем начинались.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 30 бер, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:00

  airmax78 написав:
  change_pm написав:
  airmax78 написав:Оптимізація - нічого не поробишь. Зараз також в офісі але навіть каву зробити не можу - оптимізували кавову машину :(
PS У сусіда в Макарові будинок демілітарізували. Вщент. Він там перші три доби переховувався, коли думав, що самий зашквар у центрі Києва буде. А потім його "звільнили". Ледь встиг виїхати а вже в дорозі дізнався що все, будинка більше немає.

при виїзді посольства? тепер вона у Львові?

Гірше. Віддали вендору а в нього її можливо вже демілітаризували, якщо не пощастило з місцем знаходження складу.

йой, пам"ятаю ти писав, що любиш Гудвайн... І в перші дні війни вони такі кажуть наш склад усе і тепер - 15 млн баксів...

лишечки!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:13

  kyk написав:
  Первый написав:Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.

Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?


Щось ви погано про Першого думаєте.
Вже два котлована перекуплено в біженців та три техпаспрти на зруйнова майно.
Документи на зруйноване майно вже подані на відшкодування з коєф. 1.5
Інакше не може бути :lol:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:17

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:
  change_pm написав:ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?

ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...

А куди ж вони подінуться? Все майно за кордоном буде заарештоване і продане. Не вистачить - ну, тоді років 20-30-50 будуть під санкціями жити. Доки не розрахуються.

блажен, кто верует...

Лана Зеркаль та Денис Малюска цим опікуються. Я спокійний з цього приводу.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 18:20

  копейка написав:Фінська залізниця компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Там зазначають, що на таке рішення вплинуло роз'яснення від влади Великобританії, що санкції, введені проти "РЖД", не поширюються на угоду VR Group. Тож вантажні відновляться у середу, 30 березня.

Послуги VR Transpoint зосереджені на перевезенні продукції та сировини для експортної галузі.


Санкции закончатся быстрее чем начинались.

Ніт. За цим також слідкують. Рашку будуть душити.
airmax78
 
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