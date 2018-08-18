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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 бер, 2022 17:51
change_pm написав: airmax78 написав:
Оптимізація - нічого не поробишь. Зараз також в офісі але навіть каву зробити не можу - оптимізували кавову машину
PS У сусіда в Макарові будинок демілітарізували. Вщент. Він там перші три доби переховувався, коли думав, що самий зашквар у центрі Києва буде. А потім його "звільнили". Ледь встиг виїхати а вже в дорозі дізнався що все, будинка більше немає.
при виїзді посольства? тепер вона у Львові?
Гірше. Віддали вендору а в нього її можливо вже демілітаризували, якщо не пощастило з місцем знаходження складу.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 17:52
airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав:
До речі, втрати просто жахливі. Я не розумію про що свинособачий паханат собі думає - вони ж це виплачувати десятиріччя будуть
.
ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?
ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...
А куди ж вони подінуться? Все майно за кордоном буде заарештоване і продане. Не вистачить - ну, тоді років 20-30-50 будуть під санкціями жити. Доки не розрахуються.
блажен, кто верует...
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Додано: Сер 30 бер, 2022 17:57
airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав:
До речі, втрати просто жахливі. Я не розумію про що свинособачий паханат собі думає - вони ж це виплачувати десятиріччя будуть
.
ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?
ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...
А куди ж вони подінуться? Все майно за кордоном буде арештоване і продане.
Не вистачить - ну, тоді років 20-30-50 будуть під санкціями жити. Доки не розрахуються.
А тутай ніхто не сперечається...
Тіко спочатку треба буде компенсувати, наприклад, ірландськім лізінгодавцям літаків аерофоту, я певен, там справи вже в судах...
А нам буде те що залишиться...
пс. що там по дєлу Юкоса? Отримали від собак компенсацію? Я не чув...
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Додано: Сер 30 бер, 2022 18:00
Фінська залізниця компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Там зазначають, що на таке рішення вплинуло роз'яснення від влади Великобританії, що санкції, введені проти "РЖД", не поширюються на угоду VR Group. Тож вантажні відновляться у середу, 30 березня.
Послуги VR Transpoint зосереджені на перевезенні продукції та сировини для експортної галузі.
Санкции закончатся быстрее чем начинались.
Востаннє редагувалось копейка
в Сер 30 бер, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 18:17
antey1969 написав: airmax78 написав: change_pm написав:
ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?
ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...
А куди ж вони подінуться? Все майно за кордоном буде заарештоване і продане. Не вистачить - ну, тоді років 20-30-50 будуть під санкціями жити. Доки не розрахуються.
блажен, кто верует...
Лана Зеркаль та Денис Малюска цим опікуються. Я спокійний з цього приводу.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 18:20
копейка написав:
Фінська залізниця компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Там зазначають, що на таке рішення вплинуло роз'яснення від влади Великобританії, що санкції, введені проти "РЖД", не поширюються на угоду VR Group. Тож вантажні відновляться у середу, 30 березня.
Послуги VR Transpoint зосереджені на перевезенні продукції та сировини для експортної галузі.
Санкции закончатся быстрее чем начинались.
Ніт. За цим також слідкують. Рашку будуть душити.
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