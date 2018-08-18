Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 бер, 2022 17:57
airmax78 написав: change_pm написав: airmax78 написав:
До речі, втрати просто жахливі. Я не розумію про що свинособачий паханат собі думає -
вони ж це виплачувати десятиріччя будуть
.
ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?
ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...
А куди ж вони подінуться?
Все майно за кордоном буде арештоване і продане.
Не вистачить - ну, тоді років 20-30-50 будуть під санкціями жити. Доки не розрахуються.
А тутай ніхто не сперечається...
Тіко спочатку треба буде компенсувати, наприклад, ірландськім лізінгодавцям літаків аерофоту, я певен, там справи вже в судах...
А нам буде те що залишиться...
пс. що там по дєлу Юкоса? Отримали від собак компенсацію? Я не чув...
change_pm
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Додано: Сер 30 бер, 2022 18:00
Фінська залізниця компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Там зазначають, що на таке рішення вплинуло роз'яснення від влади Великобританії, що санкції, введені проти "РЖД", не поширюються на угоду VR Group. Тож вантажні відновляться у середу, 30 березня. Послуги VR Transpoint зосереджені на перевезенні продукції та сировини для експортної галузі.
Санкции закончатся быстрее чем начинались.
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копейка
в Сер 30 бер, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 бер, 2022 18:17
antey1969 написав: airmax78 написав: change_pm написав:
ріллі? а чо є плани повісити український стяг на кремлі?
ніхто нічого компенсувати не буде... будьмо реалістами...
А куди ж вони подінуться? Все майно за кордоном буде заарештоване і продане. Не вистачить - ну, тоді років 20-30-50 будуть під санкціями жити. Доки не розрахуються.
блажен, кто верует...
Лана Зеркаль та Денис Малюска цим опікуються. Я спокійний з цього приводу.
airmax78
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Додано: Сер 30 бер, 2022 18:20
копейка написав:
Фінська залізниця компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Там зазначають, що на таке рішення вплинуло роз'яснення від влади Великобританії, що санкції, введені проти "РЖД", не поширюються на угоду VR Group. Тож вантажні відновляться у середу, 30 березня. Послуги VR Transpoint зосереджені на перевезенні продукції та сировини для експортної галузі.
Санкции закончатся быстрее чем начинались.
Ніт. За цим також слідкують. Рашку будуть душити.
airmax78
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Додано: Сер 30 бер, 2022 18:28
airmax78 написав: копейка написав:
Фінська залізниця компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Там зазначають, що на таке рішення вплинуло роз'яснення від влади Великобританії, що санкції, введені проти "РЖД", не поширюються на угоду VR Group. Тож вантажні відновляться у середу, 30 березня. Послуги VR Transpoint зосереджені на перевезенні продукції та сировини для експортної галузі.
Санкции закончатся быстрее чем начинались.
Ніт. За цим також слідкують. Рашку будуть душити.
посмотрите видео
https://m.youtube.com/watch?v=9urgQS0hQ ... e=youtu.be
vitaliian
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Додано: Сер 30 бер, 2022 19:36
Дивився. Я йому не дуже довіряю. Він цілком імвірно може бути консервою. Цифри що він називав не веревіряв - а варто перевірити.
airmax78
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Додано: Сер 30 бер, 2022 19:44
⚡️
С 1 апреля в Украине постепенно приступят к работе заведения культуры - театры, оперы и концертные залы.
Минкульт предупреждает, что все мероприятия будут проходить с учетом требований военного положения - тщательный осмотр посетителей, эвакуация в бомбоубежище при заведении в случае
Тут напрашивается аналогия
1 января 1943 года Горьковский радиус (московского метро) был продлен на 6,2 километра от станции «Площадь Свердлова» до станции «Завод имени Сталина» 20 ноября 1943 года на действующем участке для пассажиров открыли «Новокузнецкую» и «Павелецкую». В 1944 году в эксплуатацию ввели четыре станции Покровского радиуса — «Бауманскую», «Электрозаводскую», «Сталинскую» и «Измайловский парк культуры имени Сталина»
то есть в период войны 1943-1944 годах в Москве было открыто 6 станций метро кольцевой ветки (глубокого заложения)
vitaliian
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