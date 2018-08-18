Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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С 1 апреля в Украине постепенно приступят к работе заведения культуры - театры, оперы и концертные залы.
Минкульт предупреждает, что все мероприятия будут проходить с учетом требований военного положения - тщательный осмотр посетителей, эвакуация в бомбоубежище при заведении в случае
Я это представляю так
Ещё напрашивается аналогия
1 января 1943 года Горьковский радиус (московского метро) был продлен на 6,2 километра от станции «Площадь Свердлова» до станции «Завод имени Сталина» 20 ноября 1943 года на действующем участке для пассажиров открыли «Новокузнецкую» и «Павелецкую». В 1944 году в эксплуатацию ввели четыре станции Покровского радиуса — «Бауманскую», «Электрозаводскую», «Сталинскую» и «Измайловский парк культуры имени Сталина»
то есть в период войны 1943-1944 годах в Москве было открыто 6 новых станций метро кольцевой ветки (глубокого заложения)
Правительству нужна работающая экономика? А людям нужно метро.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 бер, 2022 21:16, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Не думаю, что это весомый аргумент и не думаю, что ордынцы этим парятся
на меня подействовала новость что в Киев массово возвращаются люди и про возобновление культурных событий. Люди действительно перестали бояться, я видел фото с вокзала в дни эвакуации, забитые вагоны поездов, панические настроения. Произошел перелом. Врагу легче воевать когда его боятся.