|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 30 бер, 2022 20:36
airmax78 написав: копейка написав:
Фінська залізниця компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.
Про це йдеться у прес-релізі компанії.
Там зазначають, що на таке рішення вплинуло роз'яснення від влади Великобританії, що санкції, введені проти "РЖД", не поширюються на угоду VR Group. Тож вантажні відновляться у середу, 30 березня.
Послуги VR Transpoint зосереджені на перевезенні продукції та сировини для експортної галузі.
Санкции закончатся быстрее чем начинались.
Ніт. За цим також слідкують. Рашку будуть душити.
та да, у примеру франки уже возобновляют выдачу тур виз рашкованам
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11113
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1487 раз.
- Подякували: 3286 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 20:48
vitaliian написав: Nemk написав: kyk написав:
Каждый сам решает, насколько безопасно его детям играть в футбол, когда звучит воздушная тревога. ИМХО, имея срадства, возващаться в Киев пока нет смысла.
те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще
но таких очень мало
Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.
Почему вы думаете Навальный вернулся в РФ а Саакашвили в Грузию? Они теперь статусные зэки а в Европах были никем.
Из рассказа калифорнийского русскоязычного блогера, уехавшего лет 30+ назад с женой и маленькой дочкой из б.СССР с 456 долларами в кармане (152 доллара на человека), без языка.
Работал кем придется. даже вышибалой в баре (воспитанник А.Харлампиева, основателя самбо, про него фильм в СССР сняли "Непобедимый", когда-то в кинотеатре смотрел). В 1996 году основал первую в США школу QA, занмался операциями с недвижимостью. Сейчас мультимиллионер.
Приехали к нему свежие эмигранты из мацквы несколько лет назад - родители с детьми. А мама одного из родителей осталась на мацкве.
Он спрашивает - а почему она не приехала?
Ответ сшибает с ног:
-А кем она будет в США? А там она ВДОВА АКАДЕМИКА!!
Занавес.
Ваш пост выше полностью отражает эти постсовковые статусные комплексы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12889
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6724 раз.
- Подякували: 3726 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 20:53
kyk написав: Первый написав:
Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.
Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?
+1
Не только открыты, но в них еще и очереди.
Ша ПЕрвый выложит фотки.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12889
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6724 раз.
- Подякували: 3726 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 20:59
vitaliian написав: rjkz написав:
Не думаю, что это весомый аргумент и не думаю, что ордынцы этим парятся
на меня подействовала новость что в Киев массово возвращаются люди и про возобновление культурных событий. Люди действительно перестали бояться, я видел фото с вокзала в дни эвакуации, забитые вагоны поездов, панические настроения. Произошел перелом. Врагу легче воевать когда его боятся.
Ну да.
Главное, чтобы он об этом знал.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12889
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6724 раз.
- Подякували: 3726 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 30 бер, 2022 21:10
rjkz написав:
Ваш пост выше полностью отражает эти постсовковые статусные комплексы.
я это не придумал, одно время в силу своей работы я общался с собственниками крупных комбинатов (фирма где я работал поставляла им сырьё) и по молодости задавал им глупый вопрос, почему вы не уедете в США или Канаду), в ответ мне обычно рассказывали про свои достижения и ключевую роль в каком то супер-важном деле. Иногда про семью, дом, собак.
Мой вывод на сегодня, если у вас есть осознание некого внутреннего смысла, никуда ехать не нужно, чтобы его не потерять. В остальных случаях едь не едь, никаких гарантий.
Комплексы как раз говорят об отсутствии внутреннего смысла. Человек как бы его заменяет какими то ужимками, нелепостями, акцентуации на чем то бесполезном и тд.
Абсолютно не имеет значения чья она жена, главное что это для нее важно или имеет ценность. У людей нельзя забирать ценности, их это превращает в овощи.
Она права вот в чём, если у нее нет интереса к истории, быту, культуре, образу жизни другой страны - нехер ей туда ехать. Кроме мучений её там ничего не ждёт.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 30 бер, 2022 21:22, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 11911
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 1940 раз.
- Подякували: 2788 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 бер, 2022 21:18
rjkz написав: kyk написав: Первый написав:
Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.
Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?
+1
Не только открыты, но в них еще и очереди.
Ша ПЕрвый выложит фотки.
По непроверенным слухам уже инвештировано в два котловано в Львове.
И куплено три пакета документов на разбомбленую недвигу. Готовяться на компенсацию с коэф.1.5
Думаете Первый просто так по ресторанам штаны протирает ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1651
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 2015 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 бер, 2022 21:28
vitaliian написав: rjkz написав:
Не думаю, что это весомый аргумент и не думаю, что ордынцы этим парятся
на меня подействовала новость что в Киев массово возвращаются люди и про возобновление культурных событий. Люди действительно перестали бояться, я видел фото с вокзала в дни эвакуации, забитые вагоны поездов, панические настроения. Произошел перелом. Врагу легче воевать когда его боятся.
Рашистские войска еще слишком недалеко, чтобы комфортно чувствовать себя в Киеве. Ракете совершенно все равно, боятся ее или нет.
-
adeges
-
-
- Повідомлень: 3916
- З нами з: 14.03.06
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 748 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 бер, 2022 21:30
vitaliian написав: Nemk написав: kyk написав:
Каждый сам решает, насколько безопасно его детям играть в футбол, когда звучит воздушная тревога. ИМХО, имея срадства, возващаться в Киев пока нет смысла.
те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще
но таких очень мало
Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.
Почему вы думаете Навальный вернулся в РФ а Саакашвили в Грузию? Они теперь статусные зэки а в Европах были никем.
Это правда. Один мой сосед, путешествующий с не меньше чем поллямом в багажнике, спит и видит как бы вернуться. Ругается - ничего ему в Европе не нравится. Я его понимаю. В Украине он был ого-го. А в Европе даже счет открыть не может. Поэтому он вернется со всеми деньгами 200%.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 40451
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 947 раз.
- Подякували: 4977 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|21912
|5567434
|
Пон 28 бер, 2022 22:04
2XL
|
|992
|1713655
|
|
|16
|34163
|
|