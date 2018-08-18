Додано: Сер 30 бер, 2022 21:10

rjkz написав: Ваш пост выше полностью отражает эти постсовковые статусные комплексы. Ваш пост выше полностью отражает эти постсовковые статусные комплексы.

я это не придумал, одно время в силу своей работы я общался с собственниками крупных комбинатов (фирма где я работал поставляла им сырьё) и по молодости задавал им глупый вопрос, почему вы не уедете в США или Канаду), в ответ мне обычно рассказывали про свои достижения и ключевую роль в каком то супер-важном деле. Иногда про семью, дом, собак.Мой вывод на сегодня, если у вас есть осознание некого внутреннего смысла, никуда ехать не нужно, чтобы его не потерять. В остальных случаях едь не едь, никаких гарантий.Комплексы как раз говорят об отсутствии внутреннего смысла. Человек как бы его заменяет какими то ужимками, нелепостями, акцентуации на чем то бесполезном и тд.Абсолютно не имеет значения чья она жена, главное что это для нее важно или имеет ценность. У людей нельзя забирать ценности, их это превращает в овощи.Она права вот в чём, если у нее нет интереса к истории, быту, культуре, образу жизни другой страны - нехер ей туда ехать. Кроме мучений её там ничего не ждёт.