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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9701970297039704

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 183
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:36

  airmax78 написав:
  копейка написав:Фінська залізниця компанія VR Transpoint заявила, що після перерви відновлює вантажоперевезення з РФ.

Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Там зазначають, що на таке рішення вплинуло роз'яснення від влади Великобританії, що санкції, введені проти "РЖД", не поширюються на угоду VR Group. Тож вантажні відновляться у середу, 30 березня.

Послуги VR Transpoint зосереджені на перевезенні продукції та сировини для експортної галузі.


Санкции закончатся быстрее чем начинались.

Ніт. За цим також слідкують. Рашку будуть душити.

та да, у примеру франки уже возобновляют выдачу тур виз рашкованам
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:48

  vitaliian написав:
  Nemk написав:
  kyk написав:Каждый сам решает, насколько безопасно его детям играть в футбол, когда звучит воздушная тревога. ИМХО, имея срадства, возващаться в Киев пока нет смысла.

те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще
но таких очень мало

Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.

Почему вы думаете Навальный вернулся в РФ а Саакашвили в Грузию? Они теперь статусные зэки а в Европах были никем.


Из рассказа калифорнийского русскоязычного блогера, уехавшего лет 30+ назад с женой и маленькой дочкой из б.СССР с 456 долларами в кармане (152 доллара на человека), без языка.
Работал кем придется. даже вышибалой в баре (воспитанник А.Харлампиева, основателя самбо, про него фильм в СССР сняли "Непобедимый", когда-то в кинотеатре смотрел). В 1996 году основал первую в США школу QA, занмался операциями с недвижимостью. Сейчас мультимиллионер.
Приехали к нему свежие эмигранты из мацквы несколько лет назад - родители с детьми. А мама одного из родителей осталась на мацкве.
Он спрашивает - а почему она не приехала?
Ответ сшибает с ног:
-А кем она будет в США? А там она ВДОВА АКАДЕМИКА!!
Занавес.

Ваш пост выше полностью отражает эти постсовковые статусные комплексы.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:53

  kyk написав:
  Первый написав:Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.

Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?


+1
Не только открыты, но в них еще и очереди.
Ша ПЕрвый выложит фотки.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 20:59

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Не думаю, что это весомый аргумент и не думаю, что ордынцы этим парятся
на меня подействовала новость что в Киев массово возвращаются люди и про возобновление культурных событий. Люди действительно перестали бояться, я видел фото с вокзала в дни эвакуации, забитые вагоны поездов, панические настроения. Произошел перелом. Врагу легче воевать когда его боятся.


Ну да.
Главное, чтобы он об этом знал.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:10

  rjkz написав:Ваш пост выше полностью отражает эти постсовковые статусные комплексы.
я это не придумал, одно время в силу своей работы я общался с собственниками крупных комбинатов (фирма где я работал поставляла им сырьё) и по молодости задавал им глупый вопрос, почему вы не уедете в США или Канаду), в ответ мне обычно рассказывали про свои достижения и ключевую роль в каком то супер-важном деле. Иногда про семью, дом, собак.

Мой вывод на сегодня, если у вас есть осознание некого внутреннего смысла, никуда ехать не нужно, чтобы его не потерять. В остальных случаях едь не едь, никаких гарантий.

Комплексы как раз говорят об отсутствии внутреннего смысла. Человек как бы его заменяет какими то ужимками, нелепостями, акцентуации на чем то бесполезном и тд.

Абсолютно не имеет значения чья она жена, главное что это для нее важно или имеет ценность. У людей нельзя забирать ценности, их это превращает в овощи.

Она права вот в чём, если у нее нет интереса к истории, быту, культуре, образу жизни другой страны - нехер ей туда ехать. Кроме мучений её там ничего не ждёт.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 30 бер, 2022 21:22, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:18

  rjkz написав:
  kyk написав:
  Первый написав:Я в Києві. В рідких працюючих ресторанах в центрі вільних місць немає.
Відчуття небезпеки відсутнє. Проблеми показати на блокпосту паспорт з техпаспортом немає.

Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?


+1
Не только открыты, но в них еще и очереди.
Ша ПЕрвый выложит фотки.


По непроверенным слухам уже инвештировано в два котловано в Львове.
И куплено три пакета документов на разбомбленую недвигу. Готовяться на компенсацию с коэф.1.5
Думаете Первый просто так по ресторанам штаны протирает ? :lol:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:28

  vitaliian написав:
  rjkz написав:Не думаю, что это весомый аргумент и не думаю, что ордынцы этим парятся
на меня подействовала новость что в Киев массово возвращаются люди и про возобновление культурных событий. Люди действительно перестали бояться, я видел фото с вокзала в дни эвакуации, забитые вагоны поездов, панические настроения. Произошел перелом. Врагу легче воевать когда его боятся.


Рашистские войска еще слишком недалеко, чтобы комфортно чувствовать себя в Киеве. Ракете совершенно все равно, боятся ее или нет.
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Повідомлення Додано: Сер 30 бер, 2022 21:30

  vitaliian написав:
  Nemk написав:
  kyk написав:Каждый сам решает, насколько безопасно его детям играть в футбол, когда звучит воздушная тревога. ИМХО, имея срадства, возващаться в Киев пока нет смысла.

те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще
но таких очень мало

Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.

Почему вы думаете Навальный вернулся в РФ а Саакашвили в Грузию? Они теперь статусные зэки а в Европах были никем.

Это правда. Один мой сосед, путешествующий с не меньше чем поллямом в багажнике, спит и видит как бы вернуться. Ругается - ничего ему в Европе не нравится. Я его понимаю. В Украине он был ого-го. А в Европе даже счет открыть не может. Поэтому он вернется со всеми деньгами 200%.
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