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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9702970397049705

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 183
1. Не вище 900
20%
37
2. 901 - 1050
6%
11
3. 1050 - 1200
11%
21
4. 1201 - 1300
11%
21
5. 1301 - 1400
13%
23
6. 1401 - 1500
13%
24
7. 1501 - 1650
11%
20
8. 1651 - 1800
5%
9
9. Більше 1800
9%
17
Всього голосів : 183
Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 03:34

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:
  Nemk написав:те у кого есть средства и не вернуться в Украину вообще
но таких очень мало

Как раз наоборот кому нечего терять не вернутся, им что там туалеты мыть что здесь. Человек со средствами здесь - уважаемая личность, а там беженец, эмигрант.

Почему вы думаете Навальный вернулся в РФ а Саакашвили в Грузию? Они теперь статусные зэки а в Европах были никем.

Это правда. Один мой сосед, путешествующий с не меньше чем поллямом в багажнике, спит и видит как бы вернуться. Ругается - ничего ему в Европе не нравится. Я его понимаю. В Украине он был ого-го. А в Европе даже счет открыть не может. Поэтому он вернется со всеми деньгами 200%.


Еще одна жертва своего самомнения.
Не более того.
А полляма - не такие уж и деньги за пределами Украины. Мда.
А вот в багажнике - это не совсем и деньги. Дикость в глазах цивилизованного мира.
Максим, средний годовой доход финансиста с вашим бэкграундом в США - 300-400 куе в год. Какие полояма "ого-го"?
Да, это не "с корабля", сначала придется "выживать" тысяч на 120 первый год.
Но это не так страшно, как другой аспект - перед кем понты колотить и быть "ого-го" когда вокруг все такие?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 бер, 2022 03:39

  Первый написав:
  rjkz написав:
  kyk написав:Ви як завжди молодець. Відділи продажів відчинені?


+1
Не только открыты, но в них еще и очереди.
Ша ПЕрвый выложит фотки.


Я завжди об’єктивний.

На відміну від деяких

Зи. Не сумуй. Буде час і будеш знову обдирати до нитки нужденних в житлі


Так я и не сумую.
Я и сейчас обдираю. Правда все отдаю тем кому это больше надо и еще докладываю, но то такэ.
А ты у нас мистерОБЪЕКТивность теперь?
Отличное погоняло в ОП!
Браво.
rjkz
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  #<1 ... 9702970397049705
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